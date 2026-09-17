Nový vysokoškolský zákon by mohl změnit například volbu rektora, nově by ho mohla vybírat univerzitní rada. Ta by se měla podílet na tvorbě strategií, rozpočtu či celkovém směřování školy. Naopak by neměla zasahovat do obsahu výuky a výzkumu. Část jejích členů by přicházela z tržního prostředí.
Změny by se měly týkat i financování, přejít by se mohlo na takzvané kontraktové. Jde o systém, kdy si stát od vysokých škol objedná absolventy určitých oborů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by chtěl, aby nový zákon platil od roku 2028. Současný systém už dříve označil za neodpovídající západním standardům. Podle Plagy je hlavní „bolístkou“ nejednoznačné rozdělení rolí těch aktérů, kteří se na chodu univerzity podílejí. „Rektor nemá nástroje na to, aby univerzitu reálně řídil,“ řekl už dříve Plaga.
Jenomže univerzitám se návrh nelíbí a dlouhodobě jej kritizují. Aktuálně poukazují na to, že pracovní materiály jsou nedotažené. Po čtvrtečním jednání to uvedla Rada vysokých škol (RVŠ). Dosud předložené změny systému řízení vysokého školství podle rady omezují samosprávu univerzit, poškozují jejich autonomii a ohrožují jejich financování. Jako takové je rada považuje za neakceptovatelné.
„Rada vysokých škol očekává, že konečně bude předložen ucelený, propracovaný, konzistentní a právně uchopitelný podklad, který bude možné věcně připomínkovat na úrovni odpovídající požadavkům na excelenci i řízení vysokého školství,“ stojí v usnesení RVŠ.
Nejproblematičtější je dle odborníků zavedení takzvané univerzitní rady, která by přenastavila kompetence jednotlivých orgánů vysokých škol. „Připadá nám to jako příliš revoluční řešení,“ říká předseda RVŠ Kašparovský. Namísto skokové změny by dal přednost evolučnímu postupu: nejprve vyladit to, co dnes funguje – tedy akademické senáty a správní rady – a teprve poté případně přejít k novějšímu systému.
Důvod je praktický. Rada je přesvědčena, že navržený model by byl v podmínkách České republiky obtížně realizovatelný a těžko fungující. Plagu teď čeká s RVŠ a také Českou konferencí rektorů ještě minimálně jedno jednání, než věcný návrh zákona předá do oficiálního připomínkového řízení. V říjnu se pak mají zástupci univerzit sejít třeba i s poslanci ze školského výboru.
„Školy potřebují impulsy zvenčí“
Namísto zákona napsaného „od stolu“ ministr se školami řeší novinku průběžně. Poté chce předložit věcný návrh a až příští rok vytvořit paragrafové, konečné znění. To nedávno ocenil i prezident Petr Pavel. „Prezident ocenil způsob, jakým je (návrh zákona) postupně připravován. Zajímal se o pojistky, které mají zabránit nežádoucím vlivům na řízení univerzit. Věří, že se je podaří promítnout do konečné podoby návrhu, a rozptýlit tak některé obavy vysokých škol,“ uvedla po jednání prezidentská kancelář.
Zástupci vysokých škol se již dříve shodli, že reforma zákona je potřebná. Problém je totiž v tom, že rozhodování je rozdrobené mezi mnoho aktérů bez jasné odpovědnosti a změny je jednodušší zablokovat než prosadit. Institut pro rozvoj vysokého školství upozorňuje, že vysoké školy jsou často vnitřně nejednotné a fakulty nespolupracují.
„Jsme přesvědčeni, že návrh reformy není s autonomií vysokých škol v rozporu. Vysoké školy jsou nedílnou součástí společnosti a je proto nutné, aby se na strategickém směřování kromě zaměstnanců a studentů vysokých škol podíleli i lidé zvenčí – akademici a akademičky z jiných institucí a ze zahraničí, zástupci veřejného i soukromého sektoru. A to aniž by jakákoli z těchto skupin měla rozhodující většinu, což je na nejúspěšnějších univerzitách v Evropě běžná praxe, která není v rozporu s akademickou svobodou,“ říká ředitel institutu Tomáš Fliegl.
„Pro cizince je náš systém nečitelný“
Navrhovaná reforma by měla rektorům dát reálné pravomoci, a to jak v otázkách personálních, tak i těch rozpočtových. „Umožní jim uskutečňovat důležité, ale mnohdy nepopulární kroky, které posunou vysoké školy dopředu,“ dodává Fliegl.
Vědci, kteří odešli pracovat z Česka do zahraničí a sdružuje je organizace Czexpats in Science, pak mají výhrady k tomu, jak je nastavený současný kariérní systém. Podle ředitele organizace Matouše Glance není motivační pro začínající akademiky a je nečitelný pro uchazeče ze zahraničí.
„Předvídatelný kariérní postup založený na transparentním hodnocení podle férových kritérií a transformace doživotních titulů docentů a profesorů na funkční pracovní místa jsou základní podmínkou pro to, aby univerzity dokázaly přitáhnout více špičkových talentů ze zahraničí. Tito lidé, ať už vracející se Češi nebo akademici a akademičky dalších národností, mají díky svým zkušenostem z nejlepších světových institucí potenciál zásadně přispět k rozvoji českého vysokoškolského prostředí,“ poukazuje Glanc.