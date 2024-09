Ukrajina poslala Česku vysoušeče. Jsou ve válce, ale nezapomínají, chválí Lipavský

Evropská komise v pátek oznámila, že stovky vysoušečů poslaly Česku prostřednictvím unijního systému civilní ochrany Slovinsko, Belgie, Chorvatsko nebo Německo.

„Naši diplomaté z generálního konzulátu ve Lvově právě převážejí do Česka zásilku vysoušečů, které nám poskytla Ukrajina. Ukrajina je ve válce, a přesto nezapomíná na přátele v nouzi. Vážíme si toho,“ napsal Lipavský. Podle tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí míří vysoušeče do Hlučína do skladu hasičů.

Česko požádalo v evropském systému civilní pomoci o 15 000 vysoušečů, podle pátečního vyjádření mluvčího hasičů Martina Kavky jich obdrželo prostřednictvím mechanismu civilní ochrany zhruba 1000. Z národních zdrojů mají čeští hasiči k dispozici 6000 vysoušečů, podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) Česko hledá další způsoby, jak aktuálně velmi poptávané vysoušeče zajistit.

Mechanismus civilní ochrany EU umožňuje členským státům zasaženým přírodními pohromami požádat například o vyslání záchranných týmů či specialistů nebo o materiální pomoc. Kromě států bloku se na něm podílejí i evropské země mimo unii – Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Island, Norsko, Makedonie, Srbsko, Turecko a od letošního dubna také Ukrajina.

Ve čtvrtek šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že pro země postižené povodněmi by mohlo být „mobilizováno deset miliard eur (250 miliard korun) z kohezních fondů“. Na Česko podle premiéra Petra Fialy (ODS) připadnou dvě miliardy eur (50 miliard korun).