V Praze přistály ostatky Lucy a Selam. Tři miliony let staří prapředci lidstva

  13:35aktualizováno  15:01
Speciálem etiopských aerolinií přiletí dnes zhruba o půl třetí z odpoledne do Prahy Lucy a Selam. Jedny z nejstarších známých předků lidstva jsou v Evropě zcela poprvé a k vidění budou od pondělí 25. srpna na dva měsíce v Národním muzeu v Praze jako součást nové expozice Lidé a jejich předci.
Pražské Národní muzeum vystaví od 25. srpna 3,2 milionu let starou fosilii...

Pražské Národní muzeum vystaví od 25. srpna 3,2 milionu let starou fosilii předka člověka druhu Australopithecus afarensis známou jako Lucy. (6. října 2024) | foto: Profimedia.cz

Letadlo z etiopské Addis Abeba dopravilo do Prahy fosílie Lucy a Selam. (15....
Letadlo z etiopské Addis Abeba dopravilo do Prahy fosílie Lucy a Selam. (15....
Kosti dvou ikonických předků lidstva, australopitéků Lucy a Selam....
Kosti dvou ikonických předků lidstva, australopitéků Lucy a Selam....
13 fotografií

Ostatky ikonických předků dnešního člověka dorazily na pražské Letiště Václava Havla za přísných bezpečnostních podmínek pod dozorem Útvaru rychlého nasazení přibližně o půl třetí odpoledne.

Kostra Lucy, jedince druhu Australopithecus afarensis byly nalezeny v Etiopii v roce 1974 a významně pomohly lépe poznat historii lidstva. Jedná se o jednoho z nejstarších zástupců hominidů, který mohl být přímým předkem rodu homo. Antropologové odhadují stáří nálezu na 3,2 milionů let.

Do Prahy rovněž zavítá Selam, fosilie malého dítěte identického druhu jako Lucy, avšak zhruba o 100 tisíc let starší, která byla nalezena ve stejné lokalitě o 25 let později.

Kostry budou k vidění od 25. srpna na dva měsíce. Vystavení těchto fosilií přichází padesát let po jejich objevu, který si před několika měsíci Etiopie připomněla velkou výstavou.

„Je to splněn sen každého ředitele muzea na světě, je to naprosto mimořádná událost,“ nezakrýval dojetí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Je to naprosto jedinečná událost. Kosti budou v Evropě vystaveny poprvé,“ oznámil v únoru Národním muzeum premiér Petr Fiala. Zápůjčka byla domluvena při jeho návštěvě Etiopie na konci roku 2023. „Etiopie nám zapůjčí oba nejcennější exponáty, spolu s Lucy bude vystavena i fosilie malého dítěte pojmenovaná Sela,“ vysvětlil Fiala.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.