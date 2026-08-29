Nejdražší známka světa dorazila do Prahy. Sběratelé na Magentu čekali už od rána

„Tak, a je deset,“ zahlásila dopoledne pracovnice na pokladně v pražském Obecním domě. Dveře do chodby se otevřely a lidé, kteří před nimi čekali už od půl desáté, se vydali dovnitř. V prvních řadách převažovali zejména staří sběratelé, kteří si výstavu podle svých slov nechtěli nechat ujít.
„Osmdesát let sbírám známky,“ říká jeden z prvních návštěvníků. Na zahájení výstavy se podle svých slov dlouho těšil a chtěl dorazit mezi prvními. „Sám mám doma i jisté sběratelské kuriozity,“ dodává a pokračuje po schodech do Riegrova sálu.
V něm se krátce po desáté návštěvníci rozprostřeli mezi vysvětlující panely věnované české, československé i světové filatelii. Zastavovali se u známek z evropských zemí, britských kolonií ale i například z Turecka. Téměř okamžitě se mezi nimi rozpoutaly debaty nejen o známkách.
„Počet sběratelů známek je stále menší a menší. Takže ano, ta budoucnost je celkem jasná,“ říká jeden muž z trojice, která se sešla u panelu o operaci Anthropoid. Společně vzpomínali na dříve oblíbené sběratelské předměty, například nálepky ze zápalkových krabiček. Sbírky dnes často zůstávají v rodinách, aniž by v jejich vášni někdo pokračoval. „Je to hezký koníček. A jednou to prostě zaniklo a už to nebude,“ říká sběratel.
Další z mužů se pak rukama snažil ukázat, jak velkou svou sbírku má. Známek prý bylo tolik, že už je neměl kam ukládat a musel je dávat do beden. Na stole by podle něj vytvořily desítky centimetrů vysoké hromady.
Ne všichni ale přišli kvůli dlouholeté sběratelské vášni. Mezi filatelisty procházel do Riegrova sálu i mladý pár, který se prý o výstavě dozvěděl den předtím. „Máme dnes pár hodin před odjezdem domů, tak jsme se přišli na ten unikát podívat,“ dodávají.
One-Cent Magenta čeká na návštěvníky v zadní části Riegrova sálu. Nejvzácnější exponát výstavy je ukrytý ve speciálně vybudovaném dřevěném „domku,“ před nímž stojí členové ochranky. Uvnitř se ve skleněné krychli nachází drobná známka, která na šířku ani na výšku neměří ani tři centimetry.
Fotografovat se tam může, ale jen bez blesku. Špatné světlo by totiž mohlo historickou cennost poškodit. Osvětlují ji proto speciální světla. Známku chrání také kamery, pohybové senzory, neprůstřelná vitrína a řízené klimatické podmínky.
Do Prahy známku dopravila specializovaná firma, která se zabývá například převozem korunovačních klenotů a vzácných uměleckých děl.
Magenta pochází u roku 1856 a je jediným známým dochovaným exemplářem svého druhu. Původně byla vytištěna v Britské Guyaně a sloužila k frankování novin. Poprvé se objevila ve filatelistické sbírce malého chlapce, který ji později vyměnil za jinou. Dnes se její hodnota odhaduje na více než 250 milionů korun.
Dostat známku do Prahy trvalo pořadatelům přibližně rok a půl. Předcházela tomu řada jednání s jejím vlastníkem i s britskou filatelistickou společností. Předcházela tomu také velice přísná bezpečností a pojistná opatření.