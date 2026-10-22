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O Přemyslovce je zájem. Do Národního muzea přilákali statisíce návštěvníků

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  14:57
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Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...

Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů ze sedmdesáti institucí z Česka i zahraničí a ukazuje vliv této dynastie na české země i Evropu. (23. dubna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...
Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...
Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...
Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...
35 fotografií
Na výstavu Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba se do Národního muzea přišlo podívat 550 000 lidí. Probíhala v historické budově v Praze od konce dubna do poloviny října a návštěvníci si mohli prohlédnout třeba pohřební klenoty Přemysla Otakara II..

Letošní nejvýznamnější výstava Národního muzea nabídla komplexní pohled na dějiny přemyslovské dynastie, která po více než čtyři staletí utvářela české země a významně ovlivňovala dění ve střední Evropě. Současně byla dosud nejrozsáhlejší expozicí věnovanou zakladatelské dynastii českého státu.

„Loňský rok byl v Národním muzeu ve znamení mimořádných výstav se světovými tématy, které zaznamenaly velký návštěvnický úspěch. O to větší radost mám, že letos dokázala obrovský zájem vzbudit i výstava věnovaná našim vlastním dějinám. Přemyslovci ukázali, že když se česká historie představí atraktivně a v souvislostech, dokáže oslovit statisíce návštěvníků,“ uvedl ředitel muzea Michal Lukeš.

Výstava prostřednictvím více než 900 historických předmětů přiblížila nejen život přemyslovských knížat a králů, ale také proměny společnosti, rozvoj měst, obchodu a řemesel, stejně jako tehdejší umění a duchovní život. Autoři expozici rozdělili do čtyř témat od počátků dynastie přes knížecí a královskou éru až po její odkaz v době Lucemburků. Přes 90 předmětů si muzeum na výstavu půjčilo ze sbírek Pražského hradu. Lidé si tak mohli prohlédnout třeba pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo soubor textilií nalezených v hrobu svaté Ludmily.

„Máme radost, že se exponáty díky této výjimečné spolupráci s Národním muzeem podařilo ukázat tak širokému publiku,“ podotkl ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.

Výstavu připravoval autorský tým podle jejího garanta Jiřího Militkého tři roky. O Přemyslovcích podle něj existuje rozsáhlá literatura, zevrubná výstava o nich však nebyla.

Národní muzeum v současné době připravuje výstavní projekty, při kterých spolupracuje s významnými světovými institucemi. Příští rok představí výstavu Dinosauři: draci z Mongolska, která návštěvníky zavede do světa dinosaurů a představí mimořádné fosilní nálezy z Mongolska a odhalí řadu jejich tajemství. V roce 2028 pak spolu s Národním archeologickým muzeem v Neapoli uvede výstavu Pompeje a Herkulaneum – Život a smrt ve starověkém Římě. Více informací lze najít na stránkách Národního muzea.

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