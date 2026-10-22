Letošní nejvýznamnější výstava Národního muzea nabídla komplexní pohled na dějiny přemyslovské dynastie, která po více než čtyři staletí utvářela české země a významně ovlivňovala dění ve střední Evropě. Současně byla dosud nejrozsáhlejší expozicí věnovanou zakladatelské dynastii českého státu.
„Loňský rok byl v Národním muzeu ve znamení mimořádných výstav se světovými tématy, které zaznamenaly velký návštěvnický úspěch. O to větší radost mám, že letos dokázala obrovský zájem vzbudit i výstava věnovaná našim vlastním dějinám. Přemyslovci ukázali, že když se česká historie představí atraktivně a v souvislostech, dokáže oslovit statisíce návštěvníků,“ uvedl ředitel muzea Michal Lukeš.
Výstava prostřednictvím více než 900 historických předmětů přiblížila nejen život přemyslovských knížat a králů, ale také proměny společnosti, rozvoj měst, obchodu a řemesel, stejně jako tehdejší umění a duchovní život. Autoři expozici rozdělili do čtyř témat od počátků dynastie přes knížecí a královskou éru až po její odkaz v době Lucemburků. Přes 90 předmětů si muzeum na výstavu půjčilo ze sbírek Pražského hradu. Lidé si tak mohli prohlédnout třeba pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo soubor textilií nalezených v hrobu svaté Ludmily.
„Máme radost, že se exponáty díky této výjimečné spolupráci s Národním muzeem podařilo ukázat tak širokému publiku,“ podotkl ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
Výstavu připravoval autorský tým podle jejího garanta Jiřího Militkého tři roky. O Přemyslovcích podle něj existuje rozsáhlá literatura, zevrubná výstava o nich však nebyla.
Národní muzeum v současné době připravuje výstavní projekty, při kterých spolupracuje s významnými světovými institucemi. Příští rok představí výstavu Dinosauři: draci z Mongolska, která návštěvníky zavede do světa dinosaurů a představí mimořádné fosilní nálezy z Mongolska a odhalí řadu jejich tajemství. V roce 2028 pak spolu s Národním archeologickým muzeem v Neapoli uvede výstavu Pompeje a Herkulaneum – Život a smrt ve starověkém Římě. Více informací lze najít na stránkách Národního muzea.