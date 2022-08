Bartoš: Evropské angažmá Polčáka a Pospíšila je velký omyl. Sektorová daň by měla platit od ledna

V energetice je ale sektorová daň ve hře. „Zejména v energetickém sektoru bychom měli dočasně uvažovat o vyšším zdanění,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Ivan Bartoš.

Lidovky.cz: Většina českých domácností se děsí zimy a raketového růstu cen energií. Vláda slíbila pomoc. Můžete objasnit parametry úsporného energotarifu?

Vláda se rozhodla uvolnit 66 miliard korun. Na domácnost to vychází až na šestnáct tisíc. Rámec pro to připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, je to už schválené, umožní tedy nastavit domácnostem, třeba i opakovaně, slevu na spotřebu energií. A to jak elektřiny, tak plynu.