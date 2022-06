Na jihu Moravy hrozí supercela, kroupy a silný vítr, varovali meteorologové

Výstrahu před supercelou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu v 19:42 hodin. Časovou platnost měla od 19:40 do 20:30 hodin a to pro Jihomoravský kraj, konkrétně pro okresy Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Mikulov. „Do oblasti postupuje od severozápadu intenzivní bouřková buňka (supercela) s indikovanou velikostí krup přes 2 centimetry a možnými nárazy větru kolem 20 m/s,“ napsal ústav.

Hasiči evidují v Jihomoravském kraji desítky výjezdů, především k popadaným stromům či větvím, které se zlámaly silným větrem. Evidují i poškozené střechy. „Teď nejčastěji vyjíždíme do oblasti Pohořelic, bouřka ale šla na Břeclav, tam očekáváme další výjezdy,“ řekl mluvčí hasičů David Jirouš.

Supercely jsou bouře, které nejsou nijak mimořádné co do rozměru. Předpona super- značí charakter bouře co do její intenzity a nebezpečnosti jejích projevů. Tyto bouře jsou velmi často doprovázeny intenzivními krupobitími. Rekordní průměry krup, které dokážou vytvořit, jsou až přes 15 centimetrů.

Varování před bouřkami v Jihočeském a Plzeňském kraji vydal ČHMÚ už v sobotu dopoledne, výstraha platila do 20 hodin večer pro celý Jihočeský kraj a většinu Plzeňského kraje zejména pro Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov.

„Nebezpečí budou představovat zejména kroupy a blesky,“ uvedli v sobotní výstraze meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ.

„Lokálně nelze vyloučit ani přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů či sklepů. Nárazy větru mohou lámat větve stromů,“ doplnili. Lidé by si proto měli podle meteorologů dávat pozor při pohybu venku nebo při jízdě autem.

V celém Česku platila výstraha před bouřkami také v noci na sobotu. Bouřky přes republiku postupovaly od západu na východ, větší škody nezpůsobily.