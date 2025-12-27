Meteorologové varují před mrznoucím deštěm. Riziko platí hlavně na severu Čech

  10:57aktualizováno  10:57
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před sobotní tvorbou ledovky, která může vzniknout z mrznoucího mrholení nebo deště. Výstraha platí od sobotních 18 do 22 hodin a týká se Libereckého a Ústeckého kraje. ČHMÚ doporučuje opatrnost při pohybu venku, především lidem se sníženou pohyblivostí. Řidiči by podle ČHMÚ měli pozorně sledovat dopravní zpravodajství.

ilustrační snímek | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Ledovka by ve večerních hodinách mohla zasáhnout především Českou Lípu, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnici, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald a Železný Brod v Libereckém kraji. V Ústeckém kraji platí nízký stupeň nebezpečí pro Bílinu, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Most, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf.

ČHMÚ varuje řidiče před možnými problémy v dopravě, zvýšenou nehodovostí i prodloužením času jízdy. Pěší pak upozorňuje na riziko možných úrazů po uklouznutí. Na pozoru by se podle meteorologů měli mít především starší lidé. A také ti se sníženou pohyblivostí.

