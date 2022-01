Déšť a tající sníh zvedají hladiny šumavských toků, Otava je už na třetím stupni

Zvýšená hladina Otavy ale podle starosty Rejštejna Horsta Hasenöhrla zatím problémy nepůsobí. Na druhém povodňovém stupni je Vydra na Modravě a Otava v Sušici.

„Vydatné srážky a odtávání zbytků sněhu zvednou hladiny řek odvodňující centrální hřeben Šumavy,“ upozornili už dopoledne meteorologové.

„V povodí Vydry, Křemelné a horní Otavy očekáváme výrazné vzestupy hladin s dosažením a překročením třetího stupně povodňové aktivity během úterního odpoledne,“ dodali. Za 12 hodin (do úterních 11 hodin) spadlo na Šumavě většinou od 10 do 30 milimetrů srážek ve formě deště.

Kulminace nastanou v noci z úterý na středu. „Překročení stavu ohrožení může být výrazné až o několik desítek centimetrů,“ dodal meteorologové ve výstraze. Podobně silné povodně se vyskytují jednou za 10 až 20 let.

Otava, která vzniká u Čeňkovy Pily soutokem Vydry a Křemelné, měla v pondělí v poledne hladinu na 79 centimetrech a průtok deset metrů krychlových vody za sekundu. Za 24 hodin stoupla její hladina o jeden metr. Prvního povodňového stupně na 140 centimetrech dosáhla dnes v 8:50 a během dvou hodin stoupla na 161 centimetrů, tedy na druhý povodňový stupeň.

Od 13:10 je zatím na průtoku 115 metrů krychlových za hodinu a 180 centimetrech. V Rejštejně se už místy mírně dostala ze břehů na okolní louky.

„Nic vážného se neděje, jsme na to zvyklí, žijeme s tou řekou a známe ji. Voda v ní rychle přijde a rychle odejde,“ řekl starosta, který hladinu monitoruje a podává hlášení dál po toku do Sušice.

Voda podle něj nepůsobí žádné škody, pokud by bylo léto a hladina by takto stoupala, radnice by už upozorňovala dětské tábory a kempy podél Otavy. Teď v zimě ale ani při třetím povodňovém stupni nebezpečí nehrozí. V Rejštejně stále místy vydatně prší. Hladina tak může ještě stoupat.

Hrozí riziko zaplavení níže položených obydlených míst nebo silnic. Voda může způsobit škody na majetku i v přírodě. Dokonce hrozí i pád stromů kvůli podmáčené půdě.

Vysoký stupeň nebezpečí platí i pro Jihočeský kraj, konkrétně v okresech Prachatice a Vimperk.

Nižší stupeň platí i pro Český Krumlov. Výstraha pro tyto oblasti platí od úterního rána do středečního večera. I v těchto místech je riziko vylití řek ze břehů. Řidiči by si měli dát pozor na nebezpečí aquaplaningu, kdy pneumatiky ztrácí ve větší rychlosti přilnavost k mokré vozovce.

Pro severní část České republiky platí první stupeň povodňové aktivity v západní části Libereckého kraje, v Králících v Pardubickém kraji a v severní polovině Olomouckého kraje. Řeka by se ze břehů ještě vylévat neměla, ale hrozí riziko podmáčené půdy.