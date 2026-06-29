Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

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  7:14aktualizováno  12:30
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Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026) | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Výstraha meteorologů před extrémními teplotami v pondělí 29. června 2026
Mapa se souhrnem srážek za 24 hodin za celé pondělí 29. června 2026 podle...
Pondělí odpolední maxima
52 fotografií
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí přívalové srážky, kroupy i silný vítr.

„Na obloze bude v pondělí jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Budou se tvořit místní přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Mohou je doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy o velikosti přes dva centimetry a nárazy větru o rychlosti 70 až 90 km/h,“ uvedla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.

Meteorologové odvolali výstrahu na původně odhadované bouřky nad západním území Česka. Nebezpečí bouřek podle nich nehrozí v Plzeňském, Středočeském, Karlovarském, Libereckém, Ústeckém, Jihomoravském, Zlínském ani Olomouckém kraji.

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Výstraha meteorologů před extrémními teplotami v pondělí 29. června 2026
Mapa se souhrnem srážek za 24 hodin za celé pondělí 29. června 2026 podle předpovědi ČHMÚ.
Pondělí odpolední maxima
52 fotografií

Zvlněná studená fronta naopak v pondělí odpoledne a večer přinese přeháňky a bouřky na území jižních a východních Čechách a na Českomoravskou vrchovinu.

Zato platí výstraha před vysokými teplotami. Extrémně vysoké teploty hrozí podle meteorologů Jihomoravskému kraji, kde se opět budou blížit ke čtyřicítce, o stupeň menší výstrahu pak vydali pro Vysočinu, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Zatímco na západě a severozápadě Čech dosáhnou pondělní maxima kolem 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 °C. Zde stále meteorologové varují na riziko vzniku požárů.

V tisíci metrech na horách bude kolem 28 °C, na Šumavě kolem 24 °C, na horách na západě a severozápadě kolem 20 °C. Foukat bude mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku zpočátku slabý vítr jižních směrů do 4 m/s.

Meteorologové zároveň odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji, která kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. Nadále však zůstává v platnosti v Praze a Středočeském kraji.

V noci na úterý bude v Čechách zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, zpočátku i velmi silnými. převážně však na Českomoravské vrchovině a na východě Čech.

Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, srážky se zde objeví jen ojediněle. Nejnižší teploty klesnou na 23 až 18 °C, v 1 000 metrech na horách bude kolem 16 °C. Foukat bude slabý až mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.

„Velmi silné bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami o velikosti i přes dva centimetry a nárazy větru 70 až 90 km/h,“ doplnila Sýkorová.

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V úterý přes den bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku přetrvá až do večera převážně malá oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy, jinde jen ojediněle, vyskytnou přeháňky nebo bouřky, místy i silné.

Večer začne od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 32 °C, na jihovýchodě až 35 °C, na západě kolem 25 °C. V 1 000 metrech na horách bude kolem 23 °C. Foukat bude slabý až mírný vítr severních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.

Ve středu bude oblačno až zataženo. Na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Později začnou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat.

„Nejnižší noční teploty budou mezi 20 a 16 °C, na jižní Moravě kolem 22 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 21 až 26 °C, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 °C,“ uvedla meteoroložka.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají většinou polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky, které budou odpoledne a večer ustávat. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 13 °C, na západě až na 11 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 23 až 28 °C.

V pátek bude převážně polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 a 12 °C, nejvyšší denní mezi 21 a 26 °C. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který večer zeslábne.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Převládat bude skoro jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 a 11 °C, v sobotu místy až kolem 9 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 27 °C.

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Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

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