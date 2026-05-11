Výstraha platí od pondělních 13 hodin do úterních 6 hodin ráno. Podle meteorologů se nejsilnější bouřky začnou formovat kolem 19. hodiny v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech. Během noci budou bouřky postupně přecházet do trvalejšího deště.
V bouřkách může být až kolem 30 milimetrů srážek, místy ale meteorologové očekávají až 50 milimetrů deště. Hrozí proto zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst. Rozvodnit se mohou také menší toky řek, především v členitějším terénu.
Meteorologové upozorňují i na možnost izolovaných škod způsobených větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Meteorologové zároveň apelují na občany, aby brali v úvahu nebezpečí zásahu bleskem. Řidičům doporučují během bouřek výrazně zpomalit a jet velmi opatrně.
Výstraha se týká Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje, dále Vysočiny, Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje
4. května 2025