Polovinu Česka zasáhnou silné bouře. Hrozí přívalové deště i rozvodnění řek

  11:16aktualizováno  11:26
Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami, které v pondělí odpoledne a večer zasáhnou část republiky. Hrozí přívalové deště, lokální zatopení i silnější vítr. Nejvýraznější bouřky meteorologové očekávají na Vysočině a ve východních Čechách.
ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Výstraha platí od pondělních 13 hodin do úterních 6 hodin ráno. Podle meteorologů se nejsilnější bouřky začnou formovat kolem 19. hodiny v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech. Během noci budou bouřky postupně přecházet do trvalejšího deště.

V bouřkách může být až kolem 30 milimetrů srážek, místy ale meteorologové očekávají až 50 milimetrů deště. Hrozí proto zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst. Rozvodnit se mohou také menší toky řek, především v členitějším terénu.

Meteorologové upozorňují i na možnost izolovaných škod způsobených větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Meteorologové zároveň apelují na občany, aby brali v úvahu nebezpečí zásahu bleskem. Řidičům doporučují během bouřek výrazně zpomalit a jet velmi opatrně.

Výstraha se týká Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje, dále Vysočiny, Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje

4. května 2025
