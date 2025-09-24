Na severovýchod Česka dorazí silný vítr. Meteorologové varují před zlomenými větvemi

„Naše území se bude nacházet mezí tlakovou níži nad alpskou oblastí a tlakovou výší nad jižní Skandinávií,“ přiblížili meteorologové situaci. Varují před uvolněnými předměty a zlomenými větvemi.
„Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel,“ upozorňují. Dále radí, aby se vyvarovali túrám v horách, zejména by se neměli vydávat na hřebeny.
ČHMÚ také připouští možné poškození stromů a lesních porostů nebo menší škody na budovách. Výstraha potrvá až do čtvrtečních 12:00.