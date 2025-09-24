Na severovýchod Česka dorazí silný vítr. Meteorologové varují před zlomenými větvemi

Autor:
  11:08aktualizováno  11:08
Zajistěte okna, dveře a zabezpečte skleníky. Tak zní některá doporučení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který vydal na středu a čtvrteční dopoledne výstrahu pro Královéhradecký, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Silný severovýchodní vítr totiž dosáhne nárazů až kolem 80 km/h, na horách může rychlost větru přesáhnout 90 kilometrů za hodinu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hasiči Olomouckého kraje

„Naše území se bude nacházet mezí tlakovou níži nad alpskou oblastí a tlakovou výší nad jižní Skandinávií,“ přiblížili meteorologové situaci. Varují před uvolněnými předměty a zlomenými větvemi.

„Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel,“ upozorňují. Dále radí, aby se vyvarovali túrám v horách, zejména by se neměli vydávat na hřebeny.

ČHMÚ také připouští možné poškození stromů a lesních porostů nebo menší škody na budovách. Výstraha potrvá až do čtvrtečních 12:00.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyRychlost větru, 10 m nad zemí, 24.09.2025 11:00 (SELČ), © Ventusky.com
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.