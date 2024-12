Na jihu Čech se může tvořit ledovka. Na Liberecku nasněží až 25 centimetrů

Teploty v kraji se po ránu pohybují kolem nuly a v kombinaci s vlhkostí se na vozovkách někde tvoří kluzká vrstva. Silničáři vyrazili s technikou do terénu na Jindřichohradecku, Táborsku, Písecku a Prachaticku. Vozovky tam posypávají solí nebo štěrkem. „Silnice jsou kvůli počasí v posledních dnech dost prochladlé, proto rychleji namrzají,“ uvedl dispečer jihočeské správy a údržby silnic.

Podle předpovědi meteorologů se mohou ráno na jihu Čech vyskytovat mrznoucí přeháňky, ve vyšších polohách bude i sněžit. Postupně se přes den oteplí na čtyři až sedm stupňů Celsia.

Komplikace v dopravě na Liberecku

Kvůli očekávanému sněžení uzavřeli v pátek v šest hodin ráno silničáři v Libereckém kraji preventivně pro nákladní dopravu hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení platí pro vozidla nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů, skončit by mělo odpoledne ve 14 hodin, záležet ale bude na vývoji počasí. Zatím je silnice holá. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje proměnné dopravní značení na hlavních silnicích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích nad Nisou.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Doporučená objízdná trasa pro nákladní vozy, které míří přes hranice, vede po silnici I/35 přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na Liberecku. „Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V Libereckém kraji se zatím objevují jen slabé sněhové přeháňky, meteorologové ale čekají vydatnější sněžení, při němž může v horách napadnout až 25 centimetrů sněhu. Údržbu komunikací může zkomplikovat silný vítr. Nejvíc fouká aktuálně na Frýdlantsku, kde vítr v nárazech přesahuje 70 kilometrů v hodině. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a po chemickém ošetření vlhké, na silnicích nižších tříd, hlavně v horských oblastech je zledovatělá vrstva uježděného sněhu. Silničáři doporučují opatrnost, silnice mohou klouzat.

Pozor také v Ústeckém kraji

Vozovky v Ústeckém kraji jsou sjízdné jen s opatrností. Nad ránem začalo sněžit, na silnicích vedlejších tříd může být uježděná vrstva sněhu, případně jeho zbytky. Kvůli srážkám je také snížená viditelnost. Komplikace jsou na trase z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána. Vozovka je tam kluzká a špatně sjízdná, problémy mají kamiony. Vyplývá to z informací silničářů a policie.

Policie informovala o několika nehodách. Není jasné, za kolika z nich stojí počasí. V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku skončilo vozidlo mimo komunikaci. Ulice Pražská v Bílině na Teplicku je průjezdná jedním pruhem kvůli nehodě dvou osobních aut. Dvě vozidla havarovala také v Tisé na Ústecku. Pozor i na zbytku území

Výstraha se týká i dalších oblastí na zbytku území. Podle meteorologů se v pátek na Českomoravské vrchovině, v severovýchodních Čechách a na Moravě vyskytne intenzivní sněžení s úhrny i přes 3 cm/h. Celkem zde očekávají 5 až 15 cm nového sněhu, v horských oblastech s výjimkou Beskyd 15 až 25 cm. toho většina spadne během 6 hodin,“ informovali meteorologové.