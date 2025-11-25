Severovýchod Česka přikryje nový sníh. Napadnout může až 25 centimetrů

  11:45aktualizováno  11:45
Česko zasáhnou další sněhové srážky, varuje Český hydrometeorologický ústav. Vydal výstrahu platnou pro východní a severovýchodní oblasti, konkrétně Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Podle výstrahy může v daných lokalitách napadnout až 20 centimetrů nového sněhu, na horách to může být až 25 centimetrů. Výstraha platí po celou středu.
ilustrační snímek | foto: Tereza Krocová, iDNES.cz

„Za středu zde může napadnout místy 10 až 20 cm mokrého a těžkého sněhu, na severním a severozápadním návětří hor ojediněle i kolem 25 cm,“ varuje meteoroložka Petra Sýkorová. Dodává, že největší intenzitu srážek lze očekávat ve středu odpoledne.

Meteorologové očekávají komplikace při chůzi, v dopravě i zásobování. Podle ČHMÚ tak může dojít ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrického vedení a výpadkům v energetice. Apelují rovněž na řidiče, aby sledovali dopravní zpravodajství a jezdili opatrně.

„Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby,“ dodávají ve výstražné zprávě.

Výstraha vstoupí v platnost od středeční půlnoci a je platná až do půlnoci čtvrteční. Platí pro Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

