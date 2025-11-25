Severovýchod Česka přikryje nový sníh. Napadnout může až 25 centimetrů

„Za středu zde může napadnout místy 10 až 20 cm mokrého a těžkého sněhu, na severním a severozápadním návětří hor ojediněle i kolem 25 cm,“ varuje meteoroložka Petra Sýkorová. Dodává, že největší intenzitu srážek lze očekávat ve středu odpoledne.
Meteorologové očekávají komplikace při chůzi, v dopravě i zásobování. Podle ČHMÚ tak může dojít ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrického vedení a výpadkům v energetice. Apelují rovněž na řidiče, aby sledovali dopravní zpravodajství a jezdili opatrně.
„Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby,“ dodávají ve výstražné zprávě.
Výstraha vstoupí v platnost od středeční půlnoci a je platná až do půlnoci čtvrteční. Platí pro Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.