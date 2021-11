Senátu nešlo o zdraví prezidenta, páni Vystrčilové by měli spáchat harakiri, míní Klaus

„Po své návštěvě u prezidenta před třemi týdny jsem byl snad první, kdo obrátil šílenství, zejména v Senátu, kterému nešlo o zdraví prezidenta, ale o jeho nedočkavost smést někoho z funkce,“ uvedl bývalý prezident Václav Klaus v pořadu rádia Frekvence 1.

O schopnosti Zemana zvládat důležité prezidentské funkce nepochyboval už v době návštěvy nemocnice. „Jde o ty základní kroky. Nezkoumejme, jestli může vykonávat 1001 prezidentských funkcí, ale těch několik klíčových,“ řekl.

V rozhovoru pro Frekvenci 1 se Václav Klaus opřel do Senátu. „Kolik jich štěkalo, teď mlčí. Páni Vystrčilové by měli spáchat harakiri. Kdybychom byli v Japonsku, místní Vystrčil by ho určitě spáchal. Na Moravě, Vysočině a Telči se tahle móda bohužel ještě nezavedla,“ okomentoval hlavu Senátu.

Aktivace článku 66 Ústavy, podle kterého by byl Miloš Zeman dočasně zbaven pravomocí, byla prozatím odložena. Senátoři z komise pro Ústavu nyní vyčkají na zprávy lékařského konzilia.

Ze zprávy Zemanových lékařů vyplývá, že není schopný naplno vykonávat své pravomoci, což podle názoru senátní komise znamená, že částečně je schopen je vykonávat.