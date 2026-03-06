Redakce iDNES.cz shání také reakce opozice. Šéf Senátu Vystrčil na přímý dotaz, jestli je za něj v současné době nutné, aby cestoval vládním speciálem, neodpověděl.
Mluvčí Senátu Andrea Kubová k tomu za něj jen doplnila, že letecká doprava bude zajištěna z vojenských kapacit, které nejsou využívány k repatriačním letům, a poté se vrátí do České republiky. Vystrčil odletěl vojenským letounem CASA.
O udělení, či neudělení vládního speciálu rozhoduje ministerstvo obrany. Resort obrany pro iDNES.cz potvrdil, že Vystrčil odcestoval vojenským letounem, a uvedl, že kapacita zmíněného stroje je až 66 osob. Redakce nyní od ministerstva shání vyjádření, proč Vystrčilovi využití stroje schválilo, když Babiš tvrdí, že vydal zákaz.
Podle senátorky Jany Mračkové Vildumetzové z hnutí ANO by bylo lepší, kdyby Vystrčil na paralympiádu do Milána odcestoval autem nebo komerčním letem.
„Nechci panu předsedovi radit, jak by se měl do Itálie přepravovat, ale je pravda, že v současné chvíli by asi stálo za to zvážit, jestli by nemohl využít nějaký komerční let nebo vyrazit autem, vzhledem k tomu, že je paralympiáda v Evropě,“ sdělila senátorka.
Hněv nad Vystrčilovou cestou neskrývá premiér Babiš. Prohlásil, že šéf Senátu odletěl na paralympiádu vojenským speciálem i přes jeho zákaz.
Nechtěl zabrat místo turistům, reaguje Macinka
„Výslovně jsem zakázal, aby politici teď využívali k letům armádní speciály kromě Karla Havlíčka, který bude ve Washingtonu jednat minimálně se třemi ministry Trumpovy administrativy. No a co se nestalo, pan Vystrčil si stejně odletěl do Itálie,“ uvedl Babiš, který momentálně řeší návrat Čechů z Blízkého východu a repatriační lety.
Šéf české diplomacie Petr Macinka sdělil, že z Prahy do Milána pravidelně létají asi čtyři běžné lety denně.
„Pan předseda Senátu asi nechtěl zabírat místo turistům mířícím do Milána v některé z komerčních linek, které tam z Prahy létají asi čtyři denně,“ podotkl předseda Motoristů Macinka.
Podle šéfa Sněmovny Tomia Okamury je Vystrčilův přístup příkladem arogance moci. „Připadá mi to jako arogance moci. Ale co čekat od ODS,“ prohlásil předseda hnutí SPD, který spolu s Vystrčilem minulý týden navštívil Budapešť.
Podle zjištění portálu iDNES.cz Vystrčil odletěl vojenským speciálem v pátek ráno. Odpoledne se má setkat v centru města Predazzo s parasportovci. V sobotu se má účastnit parahokejového utkání ČR versus Japonsko a následně se má sejít i s českými parahokejisty. V neděli pak má přihlížet parabiatlonu žen a mužů na individuálních závodech na 12,5 kilometru.
