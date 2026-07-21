A po návratu odtamtud Vystrčil mluvil o tom, že ke třem nyní existujícím přímým leteckým linkám na trase Praha - Tchaj-pej společnosti China Airlines přibudou další čtyři společnosti Starlux a létat se tak bude každý den v týdnu.
Nyní Okamura v Číně jedná mimo jiné o rozšíření leteckého spojení mezi Českem a Čínou. A vzal s sebou do komunistické země i několik desítek českých byznysmenů.
„Pokud to pomůže našemu byznysu a lidem, kteří chtějí navštěvovat Čínskou lidovou republiku, protože opravdu chtějí, tak jedině dobře. To je v pořádku, já to jedině přeju. A opravdu přeju Tomio Okamurovi, aby v těch věcech, které se týkají toho rovného obchodu, těch vzájemně důstojných podmínek, té vzájemně výhodné spolupráce, byl úspěšný. Já nebudu kritizovat to, když vyjedná dobré věci s Čínskou lidovou republikou. Proč bych to proboha dělal? Na druhé straně si myslím, že stejně tak bychom se měli chovat k Tchaj-wanu a k příležitostem, a těch není málo, a já jsem o nich mnohokrát mluvil, které nabízí Tchajwan,“ prohlásil Vystrčil.
Za ideální nepovažuje načasování Okamurovy cesty. „Já nemyslím, že to načasování je vhodné. Na druhé straně, Tomio Okamura nemohl vědět, v daném okamžiku, kdy cestu plánoval, jak se ta celá situace vyvine, například ohledně zadržení našeho občana v Číně. Pokud by bylo možné, aby ta jeho cesta byla využita k tomu, že by tam o jeho osudu jednal, a případně napomohl tomu, aby se ta situace nějak vyjasnila, nebo mu nějakým způsobem pomohl, tak by to mohlo mít i třeba dobrý výsledek,“ prohlásil Vystrčil.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka minulý týden před Okamurovou cestou do Číny potvrdil, že český občan byl zadržený v Číně kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čech tam byl podle něj na soukromé návštěvě a nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci.
Vystrčila udivilo, že s Okamurou nejsou zástupci opozice, ale ani ve vládě dominantního ANO
Vystrčil také upozornil, že bývalý prezident Miloš Zeman si od spolupráce s Čínou hodně sliboval, ale výsledky byly nevalné.
„Co se týká těch jeho aktivit, které přímo na místě chce vyvíjet, tam bych si já počkal, jak to celé dopadne. Cíle jsou veliké, výsledky jaké budou, uvidíme. Některé cíle, například ještě za pana prezidenta Zemana, byly velmi veliké, a potom ty výsledky byly velmi malé. Tak doufám, že tady to bude jinak,“ řekl Vystrčil k očekáváním, která vyjádřil před cestou do komunistické Číny šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Vystrčila také udivuje, že Okamura do své delegace nevzal zástupce všech stran ve Sněmovně a dokonce ani ve vládě dominantního hnutí ANO.
„Jenom si dovolím upozornit na jednu věc, která mě opravdu překvapila, a vlastně dlouhou dobu jsem tomu nevěnoval pozornost, protože jsem si to vlastně neuvědomil, a to je, že je standardem, zejména pokud máte k dispozici letadlo státní letky, že ten předseda Senátu nebo předseda Sněmovny nabídne možnost toho, aby s ním cestovali i zástupci všech politických klubů z dané komory. Ať je to z Poslanecké sněmovny nebo ze Senátu,“ řekl Vystrčil.
„Například na Tchaj-wanu s paní Markétou Pekarou Adamovou taky byl zástupce hnutí ANO. Se mnou samozřejmě, když jsem byl ve Vietnamu, tak byl taky zástupce hnutí ANO, protože je to logické, neboť je potřeba v té zahraniční politice, ať se to týká té parlamentní diplomacie nebo jakéhokoliv jiného kontaktu, udržovat kontinuitu. A tady tomu tak není. Dokonce je to i tak, že vlastně tam není ani zástupce jedné z vládnoucích koaličních stran, a to z té nejsilnější,“ řekl šéf Senátu.
Kromě podnikatelů doprovází Okamuru v Číně poslankyně a šéfka sněmovního ústavně-právního výboru za Motoristy sobě Renata Vesecká.