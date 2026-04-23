Teprve v příštích týdnech a zejména na červencovém summitu NATO v Ankaře se ale podle Vystrčila ukáže, zda to, co šéf české vlády prohlásil, bylo skutečně myšleno vážně.
„Mark Rutte pochválil muniční iniciativu a práci (předchozí) vlády Petra Fialy v oblasti podpory Ukrajiny,“ řekl českým novinářům v Bruselu Vystrčil. „Pak jsme se dostali k výdajům na obranu, kde jsme se shodli, že je třeba pracovat na tom, aby byla Evropa v rámci NATO silnější,“ dodal předseda horní komory českého parlamentu.
Členské státy by v souvislosti s tím měly vydávat na obranu větší prostředky než doposud. „V případě České republiky musím říct, že máme před sebou domácí úkoly, které bychom ve vlastním zájmu měli co nejdříve splnit,“ doplnil Vystrčil.
Loni v červnu na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. V Česku tehdy vládl kabinet Petra Fialy (ODS), zatímco Babiš a strany nynější vládní koalice byly v opozici.
Babišova vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
16. dubna 2026