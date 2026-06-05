Více investic, posílení letů. Vystrčil popsal, co dojednal na Tchaj-wanu, kritiku odmítl

Jako další přínos uvedl podpis pěti memorand o spolupráci mezi podnikateli a Univerzitou Karlovou s tchajwanskými univerzitami.
Vystrčil zdůraznil, že přes odlišné mínění premiéra Andreje Babiše (ANO) nemůže mít jeho cesta dopady na obchodní vazby Česka s Čínou, pokud mají být na základě rovných vztahů a vzájemně výhodných podmínek. „Slova Andreje Babiše buď nejsou pravdivá, protože to ty obchodní vztahy nemůže poškodit, nebo dopředu počítá s tím, že budeme v rámci obchodních vztahů respektovat zejména to, co si přeje Čínská lidová republika. Nic jiného mi z toho logicky nevychází,“ dodal Vystrčil.
Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů odmítla poskytnout Vystrčilovi a doprovodu z řad podnikatelů a zástupců kultury a univerzit pro cestu vládní letadlo. Babiš to zdůvodnil tím, že by to mohlo být vnímáno jako oficiální podpora Tchaj-wanu, která by mohla poškodit české obchodní zájmy v Číně. Vystrčil nakonec absolvoval let komerční linkou, doprovázela ho čtyřicetičlenná delegace.
Čína cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan odsoudila. Ostrov považuje za svoji vzbouřeneckou provincii a Vystrčil podle Pekingu vážně zasáhl do čínských vnitřních záležitostí. Vystrčilovu cestu kritizoval také Babiš, podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou. Vystrčil k tomu již dříve uvedl, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny a nikoli čínským principem jedné Číny.
Peking považuje Tchaj-wan za legitimní součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně trvá vláda jedné strany.
Tchajwanská vláda ve čtvrtek slíbila zřídit nový fond ve výši 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun) s cílem podpořit větší tchajwanské investice v České republice a naopak. Ke třem současně existujícím přímým leteckým linkám společnosti China Airlines přibudou na trase Praha – Tchaj-pej další čtyři společnosti Starlux, létat se tak bude každý den v týdnu.
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21. dubna 2026