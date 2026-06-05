Více investic, posílení letů. Vystrčil popsal, co dojednal na Tchaj-wanu, kritiku odmítl

Autor: ,
  12:34aktualizováno  12:34
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Navýšení fondu pro investice českých a tchajwanských firem nebo zvýšení počtu letů mezi Prahou a Tchaj-pejí řadí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) mezi hlavní přínosy své cesty na Tchaj-wan. Řekl to v pátek po návratu z pětidenní mise, kterou uskutečnil k nelibosti pevninské Číny a bez podpory vlády.
Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do festivalu Meeting Brno, kde se bude konat sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. (19. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)
Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...
16 fotografií

Jako další přínos uvedl podpis pěti memorand o spolupráci mezi podnikateli a Univerzitou Karlovou s tchajwanskými univerzitami.

Vystrčil zdůraznil, že přes odlišné mínění premiéra Andreje Babiše (ANO) nemůže mít jeho cesta dopady na obchodní vazby Česka s Čínou, pokud mají být na základě rovných vztahů a vzájemně výhodných podmínek. „Slova Andreje Babiše buď nejsou pravdivá, protože to ty obchodní vztahy nemůže poškodit, nebo dopředu počítá s tím, že budeme v rámci obchodních vztahů respektovat zejména to, co si přeje Čínská lidová republika. Nic jiného mi z toho logicky nevychází,“ dodal Vystrčil.

Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů odmítla poskytnout Vystrčilovi a doprovodu z řad podnikatelů a zástupců kultury a univerzit pro cestu vládní letadlo. Babiš to zdůvodnil tím, že by to mohlo být vnímáno jako oficiální podpora Tchaj-wanu, která by mohla poškodit české obchodní zájmy v Číně. Vystrčil nakonec absolvoval let komerční linkou, doprovázela ho čtyřicetičlenná delegace.

Čína cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan odsoudila. Ostrov považuje za svoji vzbouřeneckou provincii a Vystrčil podle Pekingu vážně zasáhl do čínských vnitřních záležitostí. Vystrčilovu cestu kritizoval také Babiš, podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou. Vystrčil k tomu již dříve uvedl, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny a nikoli čínským principem jedné Číny.

Peking považuje Tchaj-wan za legitimní součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně trvá vláda jedné strany.

Tchajwanská vláda ve čtvrtek slíbila zřídit nový fond ve výši 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun) s cílem podpořit větší tchajwanské investice v České republice a naopak. Ke třem současně existujícím přímým leteckým linkám společnosti China Airlines přibudou na trase Praha – Tchaj-pej další čtyři společnosti Starlux, létat se tak bude každý den v týdnu.

21. dubna 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.