Hromadný výstup na Sněžku v šortkách. Pro amatéry risk, varuje Horská služba

Na sociálních sítích se výzva k výstupu objevila už 3. listopadu. Horská služba, která v neděli zachraňovala turisty s nedostatečným vybavením právě ze Sněžky, se k tomu rozhodla vyjádřit své stanovisko. Podle zmínek z internetu i fotografie z minulé akce očekává přes sto otužilců.

„Chápeme, že pokud se někdo věnuje extrémní formě otužování, je schopen tuto akci absolvovat bez následků, ale dovolujeme si požádat všechny potenciální účastníky, aby zvážili, zda jejich připravenost na takovouto extrémní akci je dostatečná a zda nevystaví sebe zbytečnému riziku,“ uvedl mluvčí krkonošské Horské služby Marek Fryš.

Horská služba podle něj bude v případě nutnosti zasahovat, ale to může prodloužit časy poskytnutí pomoci dalším návštěvníkům hor v nouzi. V minulosti už horští záchranáři museli zasáhnout i u skupiny otužilců.

„Kdo se otužováním zabývá jako sportem, není důvod si myslet, že nezvládne vyjít i polonahý na Sněžku. Je ale problém, že když akci vyhlásili s cílem nějakého rekordu, mohou se na to nabalit i lidé bez dostatku zkušeností. Ti mohou dojít do stavu, který velice vážně může ohrozit jejich život, navíc v kombinaci s počasím,“ popsal Marek Fryš.

Suchý mráz není podle něj takový problém jako třeba nynější vlhké počasí s deštěm, sněžením, teplotou kolem nuly a silným větrem. Takové podmínky organismus rychle vyčerpávají.

„Kdo takový sport dělá dlouhodobě, zná své fyzické možnosti a své tělo. Podchlazení, které postupně nastupuje, ovlivní mysl a chování člověka. Je nejdůležitější znát reakce svého těla na snižující se teplotu. Mysl funguje jinak, nemáte pocit, že jste podchlazený, a najednou dojdete do stavu, že upadnete do bezvědomí. To se mnohokrát stalo třeba jeskyňářům, potápěčům,“ řekl Marek Fryš.

Záchrana nebude třeba, tvrdí organizátoři

Pořadateli jsou rekordman a trenér Dominik Luks a kouč chladové terapie Libor Mattuš.

Přáli by si přitáhnout na vrchol hory kolem stovky lidí, účastníci se musí přihlásit. Svolavatelé říkají, že se snaží minimalizovat rizika a cílí na lidi, kteří se už otužování věnují.

„Osobně organizuji takové výpravy osm let, třikrát za zimu. Nikdy jsme žádný problém neměli, ani kolega,“ řekl pro iDNES.cz Libor Mattuš.

„Důležitá je selekce lidí, organizace, příprava. Bohužel když to lidé dělají nezodpovědně, což se děje s českými i zahraničními skupinami, nemusí to dopadnout dobře. My klademe důraz, aby to bylo profesionálně organizovaný výstup. U záměru s rekordem nás zajímá, kdo tam jde, a primárně, ne úplně výhradně nám jde o lidi, kteří už za sebou takovou zkušenost mají a vědí, že jsou schopni to zvládnout bez problémů,“ doplnil Mattuš.

8. března 2024

Podle něj na Sněžku půjdou ti, kdo jsou v dobré kondici fyzické i otužilecké. Mají i systém, jak jednotlivec sleduje, kde se nachází vůči svým hranicím. Každý má s sebou v batohu zimní oblečení včetně nesmeků. Doprovod tvoří asi desetičlenný tým juniorních – oblečených – instruktorů, ti mají na starosti menší skupiny a pomáhají třeba s nasazením nesmeků.

„Kladu důraz i na to, aby každý měl s sebou zázvorový čaj v dostatečném množství. Zázvor má prokázané termogenní účinky a v zimě dokáže udělat dost velký rozdíl. Čaj dáme k dispozici i na našem stanovišti, z kterého budeme vyrážet,“ přiblížil Libor Mattuš.

Svolavatelé plánují výstup z Pece pod Sněžkou na vrchol Sněžky, tedy 9 kilometrů dlouhou cestu s 800metrovým převýšením. Jde se v organizované skupině v kraťasech. Zpět se účastníci vrátí lanovkou, případně si výšlap protáhnou.

Zájemci předem obdrží sérii přípravných tipů a triků. Před konáním jim pořadatelé pošlou seznam povinné výbavy, instrukce a pravidla výstupu.