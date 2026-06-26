26. června 2026 11:55, aktualizováno 11:55
Úsměvy, objetí i kytice. Podívejte se, jak se děti loučily se školním rokem
Deset měsíců je pryč a školní rok končí. Žáci základních a středních škol ho završili předáváním vysvědčení. Pro některé to bylo poprvé, pro jiné naopak naposledy. Nyní začínají dvouměsíční prázdniny. Podívejte se, jak děti prožívaly poslední chvíle před létem.
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