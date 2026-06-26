Úsměvy, objetí i kytice. Podívejte se, jak se děti loučily se školním rokem

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  11:55aktualizováno  11:55
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Děti dostaly vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách. (26....

Děti dostaly vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách. (26. června 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Děti dostaly vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách. (26....
Školáci z pražských Petřin dostávají vysvědčení. (26. června 2026)
Prvňáci v 1. A z Masarykovy školy na Jiráskově náměstí v Plzni přebírají...
Děti dostaly vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách. (26....
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Deset měsíců je pryč a školní rok končí. Žáci základních a středních škol ho završili předáváním vysvědčení. Pro některé to bylo poprvé, pro jiné naopak naposledy. Nyní začínají dvouměsíční prázdniny. Podívejte se, jak děti prožívaly poslední chvíle před létem.
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