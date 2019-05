Vytrollíme státní kasu. Napodobit název strany se může stát geniální investicí

PRAHA Za každou z 249 korun vložených do kampaně se hnutí ANO, vytrollíme europarlament vrátily skoro čtyři a půl tisíce korun. Při takto nastaveném výnosu se tak může brzy ukázat, že napodobit název úspěšné strany je dobrou investicí, na kterou vsadí v příštích volbách ještě více subjektů.

Ještě neuplynul ani rok od komunálních voleb, ve kterých se třeba v Praze stali mistry efektivity Piráti. Jeden mandát v zastupitelstvu metropole je vyšel na 230 tisíc korun. A třeba taková ČSSD už tehdy utrpěla debakl, když vynaložila na kampaň čtyři miliony a skončila bez mandátu. Jak ale ukázaly letošní evropské volby, zisk mandátu nemusí být nutně cílem. Na slušné peníze si totiž můžete přijít i tak, že si uděláte z celých voleb srandu.

Přesně tak to pojalo hnutí ANO, vytrollíme europarlament, které si ve volbách došlo pro 1,56 procent, a od státu si tak vysloužilo náhradu za výdaje na kampaň, která činí 30 korun za každý obdržený hlas. Při 37 046 hlasech jim tak ze státní poklady přiteče 1 111 380 korun. Tím překonali snad i ty nejdivočejší sny investičních bankéřů, jelikož jak prohlásila před volbami jedna z hlavních představitelek recesistického hnutí Lucie „Sejroška“ Schejbalová, na kampaň vynaložili celých 249 korun. To bylo dost peněz na to, aby o „odčerpávání hlasů“ promluvil premiér Andrej Babiš z podobně znějícího hnutí ANO 2011.

Pokud lze věřit údajům strany, která podle svých slov po volbách na hodinu vyhodila svého volebního manažera Ištvána Jesetera, je to po finanční stránce brilantní výsledek. Za každou investovanou korunu se jim totiž vrátilo 4463 korun. Kromě jednoho povolebního večírku a několika vystoupeních v médiích je to dokonce ani nestálo žádnou významnou námahu.

Založit stranu, parodovat název a peníze se sypou

Pro devítičlennou kandidátku strany, která prosazovala zvýšení dotací na okurkový salát, je ještě zajímavější fakt, že jim zákon neukládá prakticky žádné mantinely v tom, jak s penězi naložit. Zatím to vypadá, že by je chtěli do svého výdělečného projektu dále investovat. „Budeme s ním financovat provoz hnutí a kampaň do dalších voleb,“ řekla v rozhovoru pro server Lidovky.cz Schejbalová. Podle motta hnutí by si každé zastupitelstvo zasloužilo minimálně jednoho trola.



Youtuberka Lucie Schejbalová vystupující pod pseudonymem Sejroška. Lídr strany ANO, vytrollíme europarlament v letošních eurovolbách.

Když pomineme zjevnou humornou stránku věci a nebudeme přemýšlet nad odčerpáváním hlasů ve vážnosti kandidujícím stranám, odhaluje nám úspěch devíti trolů možný podnikatelský záměr, který lze téměř libovolně replikovat v každých volbách. Stačí změnit pár písmen a skupina pár lidí může přijít na šestimístné částky ze státní kasy.



Za založení hnutí či strany nestojí nic, tedy kromě námahy spojené s nutnou administrativou. Pro přihlášení do evropských voleb pak musíte složit poplatek 15 tisíc. Od té chvíle vám nic nebrání překročit v lidovém plebiscitu hranici jednoho procenta a peníze od státu máte v kapse.

Volby na investiční záměr

Letošní volby navíc ukázaly, že stačí jednoduše napodobit název jiné strany a v ideálním případě si ještě vylosovat číslo nižší, než má vámi napodobovaná strana. To může být důležité, lidé se totiž při procházení kandidátních listin k vašemu lístku dostanou dřív, než ke straně toho, koho chtěli opravdu volit. Že takhle zafungoval i úspěch trolí devítky není pochyb – úspěchy původního hnutí ANO a trollícího ANO se v jednotlivých krajích poměrově kryjí.



S trochou nadsázky se tak může stát, že v příštích volbách strany vsadí na zkratky a dočkáme se třeba Koalice pro domácí utkání – Česká softballová liga (KDU-ČSL), České strany spokojených důchodců (ČSSD) nebo třeba subjektu Sedm plavovlasých divochů (SPD). Všechny takové kandidátky by teoreticky při větším úspěchu jejich seriózních dvojníků mohly dosáhnout na státní peníze prostě proto, že zmatou voliče svým názvem.

ANO, vytrollíme europarlament není ale zdaleka první recesistickou stranou, která uspěla. V minulém volebním období se na brněnský magistrát dostalo hnutí Žít Brno v popředí se známým občanským aktivistou Matějem Hollanem. V jejich případě ale nakonec demokracie zafungovala, protože se zvolení kandidáti rozhodli politice v moravské metropoli věnovat na plný úvazek a především ve vší vážnosti. Jak ale už po volbách oznámila „Sejroška“ Schejbalová, její hnutí nemá v úmyslu dělat politiku ani v případě, že jí někdy nějaký mandát připadne.