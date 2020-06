Vytvoříme v Česku bojovou laboratoř, nabízejí Švédové v armádním supertendru za 53 miliard

Praha Tommy Gustafsson Rask je prezident společnosti BAE Systems Hägglunds, která vyrábí švédská bojová vozidla pěchoty CV 90. V rozhovoru pro server Lidovky.cz poprvé popsal, s čím jdou do historicky největšího armádního tendru v Česku. Kromě výcvikového centra sázejí v soutěži na 210 „bévépéček“ i na finanční schéma.

Lidovky.cz: Ministerstvo obrany oznámilo, že chce prodloužit dobu, do kdy bude možné splácet za pásové obrněnce. Jste na takovou situaci připraveni?

Moje odpověď je, že splníme požadavek. Je podle mne dobře, že ministerstvo obrany jasně komunikuje svá očekávání.

Lidovky.cz: Ze dvou na sobě nezávislých zdrojů jsem se dozvěděl, že švédské vládní úřady zaslaly v dubnu české straně dopis, ve kterém nabízejí státní záruku za úvěr od švédské banky, který by vláda čerpala právě na nákup obrněnců. Splatnost úvěru s velmi nízkým úrokem je prý 20 let. Můžete tuto informaci potvrdit?

Nemohu to komentovat do detailu. Existuje tu povinnost mlčenlivosti. Pohybujeme se také v konkurenčním prostředí. Mohu ale říci, že splníme podmínky ministerstva obrany, které se týkají financování.

Lidovky.cz: Můžete alespoň potvrdit odeslání zmíněného dopisu?

Mohu jen říci, že švédská vláda má nástroj pro financování exportu (Svensk Exportkredit, banka pro pro poskytování úvěrů exportérům - pozn. red.). V minulosti jsme ho v několika případech využili. Může to být opce i pro tento případ. Jde o banku, která podporuje švédské vývozce a vztahy mezi dvěma vládami.

Lidovky.cz: Znamená to, že by tedy šlo o kontrakt mezi českou a švédskou vládou, pokud by v soutěži na dodávky vyhrál stroj CV 90?

Nikoli. Pokud jde o dodávku vozidel, jednalo by se o kontrakt mezi vládou a soukromou společností, jak je uvedeno v podmínkách soutěže. Co se týče finančních podmínek, bude na nás, abychom našli něco výhodnějšího než ostatní .

Lidovky.cz: Mimochodem, současný švédský premiér Stefan Löfven v minulosti pracoval jako svářeč ve společnosti Hägglunds v Örnsköldsviku. Zajímá se o tendr na BVP v Česku?

Máte pravdu. Pracoval u nás. Vedl odborovou organizaci a později i celý kovodělný svaz. Jeho vláda pomáhá švédskému průmyslu v exportu. Obecně platí, že máme podporu švédské vlády v tomto tendru.

Lidovky.cz: Podstatnou část podmínek tendru tvoří zapojení českého průmyslu. Společnost Rheinmetall avizovala, že v případě vítězství v zakázce postaví na severu Čech továrnu a vznikne tak 200 nových pracovních míst. Co nabízíte vy?

Stavíme na zkušenosti z dodávek pro šest jiných evropských zemí. V současné době má uživatelská skupina celkem sedm členů z řad evropských zemí včetně čtyř členů NATO (Dánsko, Estonsko, Finsko, Holandsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko). V případě vítězství v zakázce ale nepostavíme v Česku novou továrnu, podle našeho názoru český průmysl má dostatečnou odbornost a znalosti. Podle mě je to zbytečné vyhazování peněz stavět továrnu.

Chceme spolupracovat především se státním podnikem VOP CZ a skupinou třiceti dalších českých firem. Ty budou součástí dodavatelského řetězce během výroby. Chceme také, aby se podílely i na vývoji, testování a servisu během celého životního cyklu, kdy budou stroje sloužit. Jde o dlouhodobé partnerství, které začíná podpisem smlouvy a trvá třicet čtyřicet let. Odpovídá to životnosti systému. Proto je potřeba vybudovat partnerství, které v tomto času vydrží. Hodnota toho, co pro Českou republiku tímto přístupem nakonec uděláme, je mnohem vyšší než 200 pracovních míst, navíc tento efekt vydrží mnohem déle než jen po dobu samotné výroby vozidel.

Lidovky.cz: Co to bude znamenat pro onu třicítku firem?

Stanou se součástí dodavatelského řetězce i pro naše exportní trhy. Česko má velmi dobrou průmyslovou základnu. Jste dobří v automobilovém průmyslu. V minulosti dokonce Československo vyváželo do Švédska lehké tanky. Kompetence českého průmyslu jsou skutečně na vysoké úrovni. Proto je nutné mluvit spíše o přenosu technologií, know-how, práv duševního vlastnictví a vývoji.

Lidovky.cz: Kolik strojů z celkové dodávky 210 vozidel by se vyrobilo ve Švédsku a kolik zde v Česku?

Větší část bude vyrobena v Česku. Děláme to tak standardně s přenosem technologie na výrobu chassis a střelecké věže. Po úvodní várce vyrobené u nás se převedou výkresy a technologie k vám. Vaši lidé budou přítomni zde v Hägglunds už při výrobě prvních strojů. Postupně se nastartuje výroba v Česku.

Lidovky.cz: Vy k nám dovezete jednotlivé součástky a zde se pouze smontují, anebo budou české firmy skutečně zde vyrábět součástky pro výrobu?

České firmy budou dodávat konkrétní díly. Uvedu příklad z minulosti, který se týká věže. Skupinu prvních pěti až deseti věží vyrábíme u nás. Zároveň ale startujeme s místním dodavatelským řetězcem. Kupříkladu sváření otvoru pod věží začíná už od druhé věže.

Lidovky.cz: Společnost Rheinmetall nedávno uvedla, že osvětlovací systém pro jejich stroj Lynx bude dodávat český Ray Service. Mohl byste uvést, jaké české společnosti se budou podílet na výrobě CV 90?

Nechci prozradit všechny detaily, ale uvedu několik příkladů. VOP CZ se jako hlavní partner bude podílet na vývoji, produkci, budoucí podpoře a také na úpravách některých variant (ministerstvo obrany poptává sedm verzí pásového obrněnce, a to základní, velitelskou, průzkumnou, ženijní, vyprošťovací, zdravotnickou a dělostřelecké pozorovatelny – pozn. red.). Přerovská Meopta bude dodávat některé zaměřovací systémy. S Ray Service už jsme v minulosti spolupracovali na kabeláži a elektronických boxech pro některé jiné zákazníky. V tom budeme pokračovat.

Vyjádření ministerstva obrany k nabídce na švédským státem garantovaný úvěr: „Jeden z uchazečů o zakázku nabídl možnost financování zakázky dlouhodobým úvěrem. Takový postup by ale byl v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech, což potvrdilo i ministerstvo financí. Proto s touto variantou nijak dále nepracujeme,“ uvedl Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Podle informací serveru Lidovky.cz však zmíněný způsob financování Švédové dál prosazují.



Lidovky.cz: Lidé ze zbrojařské branže říkají, že dvojnásobek pořizovací ceny představují náklady na servis po dobu životnosti zbraňových systémů. V tomto případě jde tedy o téměř 100 miliard korun, pokud pořízení BVP má stát maximálně 53 miliard korun. Jak chcete vyřešit otázku servisu CV 90?

Je to poměrně přesná kalkulace. Zhruba 1/3 jde na pořízení a dvě třetiny na zajištění fungování systému po dobu životního cyklu. Jak uvedlo české ministerstvo obrany, VOP CZ má být hlavním servisním bodem. Podpoříme, aby se to stalo. Převedeme na VOP CZ technologie i práva k duševnímu vlastnictví. Tím si Česko zajistí bezpečnost dodávek náhradních dílů na vozy i modernizaci. To je velmi důležité, protože to odstraní závislost na jiných zemích či soukromých firmách při zajišťování provozuschopnosti významné součásti výzbroje. To vše se odráží v našem návrhu průmyslové spolupráce a je to také důvod, proč nepovažujeme stavění nových montážních provozů za smysluplné, ale naopak spíše kontraproduktivní. A potom tu je samozřejmě projekt Global BattleLab™.

Lidovky.cz: Tvrdíte, že Česku nabízíte koncept Global BattleLab. Co konkrétně obsahuje?

Chceme v Česku vytvořit jakousi bojovou laboratoř, která by sloužila k výcviku posádek strojů CV 90 nejen české armády a jejích velitelů. Sloužila by pro celou skupinu zemí, které využívají naše vozy. Už jsme o tom mluvili se zástupci české armády. Máte špičkové tréninkové programy i odborníky v oblasti umělé inteligence a kybernetických hrozeb.

Lidovky.cz: Znamená to tedy, že by vzniklo v Česku výcvikové centrum pro CV90?

To může být výsledek. Ještě o tom musíme jednat s dalšími uživateli těchto strojů. Pravidelně se scházíme a vyměňujeme si zkušenosti z bojových operací i výcviku. Jsme přesvědčeni, že jde o jedinečnou šanci, aby skupinu vedla jedna země. To je naše představa a nyní ji rozpracováváme do větších podrobností.

Lidovky.cz: Zmínil jste kybernetickou bezpečnost. Proč je důležitá pro uživatele obrněných transportérů?Je to stejná hrozba jako pro uživatele chytrých ledniček, myček nebo aut, které se mohou připojit k internetu a jsou v tu chvíli zneužitelné. Stejné rizika existují pro moderní bojová vozidla pěchoty. Musíme zajistit ochranu během boje, který je řízen pomocí software, ale i například během oprav. Když měníte části systému, musíte zajistit, že se do něj nedostane malware.

Týká se to také radiové komunikace, která se nesmí zaseknout ani se do ní nesmí dostat nějaký malware. ČVUT je v popředí výzkumu kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence. Už s nimi pracujeme na analýze. Finální zprávu budeme mít v září. Kybernetické hrozby se zintenzivňují. Budoucí nepřítel nebude používat jen bojová vozidla pěchoty a tanky. Využijí všechny možnosti, aby vás porazili. Proto se musíme chránit.

Lidovky.cz: Znamená to, že uživatelé CV 90 vznesly na základě svých zkušeností žádost, aby vznikla tato analýza hrozeb v kybernetické doméně?

Nemohu komentovat české požadavky, ale máme minimálně dvě smlouvy s uživateli CV 90, které přesně popisují, proti jakým kybernetickým hrozbám musí být stroje ochráněny.

Lidovky.cz: Uvedl byste příklad, jak skutečnost, že stroje využívají i jiné armády, ovlivnila další vývoj stroje?

Jedním z dřívějších příkladů je vývoj segmentových pryžových pásů, který nyní dodáváme pro norskou armádu. Z nedávnější doby můžeme zmínit postřehy některých členů skupiny právě ohledně kybernetické ochrany vozidla, včetně několika obecných iniciativ zaměřených na umělou inteligenci. V současné době je vyhodnocuje tým BAE Systems Hägglunds, částečně ve spolupráci s ČVUT. Konkrétní výsledky mohou být postupně zaváděny do vozidel a jejich systémů, a následně sdíleny mezi všemi uživateli, včetně procesů a strategických a taktických postupů atd. Modernizace vychází ze zkušeností z reálného bojového nasazení, v tomto případě v Afghánistánu. V minulosti na základě takových požadavků vznikly další verze vozidla, které jsou k dispozici podle potřeb uživatelů.

Lidovky.cz: Opět pro laika, v čem je důležitá změna ohledně původně železných pásů, které nyní mohou být i z gumy?

Klesá díky tomu hmotnost vozidla. A bavíme se o tunách. Náklady na provoz stroje podstatně ovlivňuje váha. Pokud ji dokážete zredukovat, ušetříte. To je první důvod. Za další se tím omezují vibrace. Železné pásy způsobují silné vibrace, které poškozují zaměřovací systémy a elektronická zařízení a zkracují jejich životnost. Mají vliv i na únavu posádky. Gumové pásy pak snižují hlučnost uvnitř vozu o zhruba 10 decibelů.

Lidovky.cz: Někteří konkurenti poukazují na zastaralý koncept strojů CV 90, které vznikly v 60. letech minulého století. Jak reagujete na tuto kritiku?

V roce 2019 jsme dodali nejnovější CV 90 našemu klientovi v Norsku a jeho sdělení je jasné: CV 90 je nemodernější bojové vozidlo pěchoty na světě. Pokud se podíváte na konektivitu, senzory, zaměřovače, ochranu, mobilitu a palebnou sílu, je zřejmé, že počet hodin výzkumu a vývoje, které jsme do vývoje věnovali, nás dovedl k nejmodernějšímu vozidlu na trhu. Rádi při této příležitosti využíváme srovnání s vývojem legendárního vozidla Porsche 911. Dnešní inovativní vůz Porsche 911 je inspirován a vyvíjen z původního modelu ze 60. let. Stejně tak je nová CV 90 MkIV postavena na všech poznatcích a zkušenostech sedmi evropských uživatelů a více než 70 000 tvrdých dnů v boji v Libérii a Afghánistánu.

Lidovky.cz: Když jsem se bavil s představiteli ministerstva obrany, upozorňovali na disproporci mezi zbraňovými systémy, které nakoupili Češi a Švédové. Máme pronajaté Gripeny a nakoupili jsme i další vybavení ze Švédska. Naopak Švédové strategické armádní zakázky od českých firem dosud nerealizovali. Změní se to po největším tendru v Česku, o který se ucházíte?

Nejsem nákupčí pro švédský stát. Z debat, kterých jsem se účastnil, ale vím, že máte několik špičkových technologií. Jde například o útočné pušky, radary či cvičné letouny. Několik velkých tendrů ve Švédsku v oblasti obrany právě startuje. Vím, že některé firmy investují do toho, aby ve Švédsku byly. Podporujeme je, jak jen můžeme.

Lidovky.cz: Jak ovlivnila švédský průmysl situace s koronavirem?

My jsme měli pouze jediný potvrzený případ covidu-19. Přešli jsme na systém zaměstnávání skupiny 100 lidí ve čtyřdenním pracovním týdnu. Máme servisní smlouvy se zákazníky v Estonsku, Dánsku anebo Nizozemsku. Musíme za nimi cestovat. Vzhledem k zákazu cestování to ale nešlo. Musely se dočasně zrušit i některé typy výcviku. Kolem a dokola výroba běží na plno. Náš byznys tak byl zasažen minimálně.

Pro maloobchodní společnosti to ale je problém. Na ulicích je stále vidět málo lidí, kteří by nakupovali. To samé platí pro turismus. Myslím, že je to podobné jako v Česku. Některé sektory byly covidem-19 zasaženy těžce, zatímco u jiných to bylo méně vážné.