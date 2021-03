Někde jsou jen dvě děti na jednu učitelku. Jak to chodí ve vybraných školách pro potomky zdravotníků?

Praha Pokud jste rodič a zároveň například zdravotník, nastává pro vás během pandemie více než složitá situace. Kdo s dcerou zůstane doma, aby se ujistil, že se připojí ke své online výuce, když já musím do práce? Jsou to právě sběrné školy pro děti rodičů z vybraných profesí, které pro tyto situace přináší vhodnou alternativu. Ne ve všech to však vypadá stejně.

Vláda počítá s uzavřením škol, školek a dětských skupin. Otevřené zůstanou jen pro děti členů záchranných složek „Děti u nás mohou být od šesté ráno do osmé večer. Po třech skupinách je rozdělíme do počítačových učeben, kde se za pomoci přístupových údajů mohou přihlásit ke své online výuce a umožňujeme jim, aby se během výuky mohli na školu plně soustředit,“ uvádí ředitelka liberecké sběrné školy Iveta Rejnartová s tím, že denně je k online výuce připojeno mezi dvanácti až patnácti dětmi.

Odlišný scénář má pak například lounská škola, kde je však i zájem ze strany rodičů o tuto službu mnohem menší. „Denně nás navštěvují zhruba jedno až tři takové děti s tím, že jich máme nahlášeno až pět. Chodí však různě, primárně podle toho, jak mají jejich rodiče služby,“ uvedl pro server Lidovky.cz ředitel třetí základní školy v Lounech, Vlastimil Lisse. Děti v Lounech jsou zde vybaveni vlastní technikou a při výuce na ně dohlíží vychovatelky ze školní družiny, které jim v případě potřeby i pomáhají s dalšími úkoly. „Pokud je dětí málo a dají se rozdělit, umožníme jim, aby se samostatně připojili a účastnili výuky. V případě, že by jich bylo více než pět, jsme domluveni s rodiči, že je učitelé na online výuce uvidí, ale nebudou s nimi mluvit, protože by se rušili navzájem,“ dodal pro server Lisse.

I ředitelka školy na Praze 1 uvádí, že zájem o „třídy pro děti zaměstnanců vybraných profesí“ není příliš velký a mohou si proto dovolit, aby na dvě takové děti připadala jedna učitelka. „Nyní máme ve škole pouze čtyři takové, z nichž jeden je předškolák. Vzhledem k tomu, že k výuce dochází v odlišných časech, není online vyučování žádným způsobem narušeno,“ uvedla pro server s tím, že jakmile dětem skončí dálkové studium, mají děti na místě připravený společný program, jelikož se často jedná o děti, které jsou „ve škole“ do pozdních odpoledních hodin. Opačnou situaci zažívají na Praze 2. Velký počet dětí vyřešili, že každé z dětí musí mít sluchátka.„Díky nim se neruší navzájem. Samozřejmě, že by to mohlo být komfortnější, ale pokud se budou připojovat v domácnosti se dvěma sourozenci, nebude to o nic lepší,“ uvedl pro server ředitel základní školy Sázavská Michal Voldřich. Právě do ní chodí podle jeho slov denně mezi jedenácti a dvanácti dětmi, přičemž opět jich je přihlášeno více, nicméně ne každý den dorazí. Všechny tyto vybrané sběrné školy určili v souladu s usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 212 hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy v místech, kde je takových potřeba, a které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci patří mezi vybrané skupiny zaměstnanců. Těmi mohou být podle usnesení zaměstnanci zajišťující výkon nezbytných veřejných služeb, zaměstnanci podílející se na fungování určených škol, zajišťující zdravotní a sociální služby či veřejnou bezpečnost a obranu státu.