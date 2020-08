Využití vzpomínkových map vázne, lidé se bojí o své soukromí. Nic neprozradí, tvrdí Prymula

Praha Měly být jedním z klíčových nástrojů takzvané chytré karantény. Vzpomínkové mapy, sestavené na základě dat od operátorů a ukazující místa výskytu majitele mobilního telefonu nakaženého koronavirem. Stát si od nich sliboval, že nemocnému pomohou si vzpomenout, s kým byl v poslední době v kontaktu, aby mohl dotyčného varovat o možných rizicích.

Jenže vytváření vzpomínkových map vázne. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se jich zatím udělalo něco málo přes 600. Důvody jsou dvojího druhu. „Nemusejí se (vzpomínkové mapy – pozn. red.) využívat tam, kde mají jeden dva případy na okres, není to třeba ani tehdy, kdy si člověk pamatuje, kde byl, nebo když jsou to lidé, co jsou dlouhodobě na jednom místě,“ zmínila Rážová jedno z vysvětlení sporadického nasazení map.

Smazat do šesti hodin

Dalším je obava ze ztráty soukromí, což pro server Lidovky.cz potvrdil i epidemiolog Roman Prymula. Zároveň se ale snažil mírnit obavy.

„Vzpomínková mapa nic neprozrazuje, je tam vidět pouze nějaký bod, který má určitou limitovanou přesnost, a lidé, kteří to trasují, se dané osoby ptají a ta si musí vzpomenout sama. Nejsou tam žádné informace, ale je pravda, že právě kvůli obavě ze ztráty soukromí ji někteří lidé odmítají,“ řekl serveru Lidovky.cz muž, který stál u zrodu chytré karantény.

Prymula navíc dodal, že vzpomínková mapa je spíše pomůckou, ve skutečnosti nepříliš adresnou. Míra nepřesnosti dat je podle něj taková, že se trasovaný pacient nemusí obávat výrazného narušení či rovnou ohrožení svého soukromí. Navíc, jak vysvětlil, lokalizační údaje o nakaženém musejí být do šesti hodin od jejich poskytnutí smazány.



Jeho slova potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který si je rovněž vědom neochoty lidí nechat se trasovat a odhalovat tím soukromí. Podle něj je ale třeba vzít v potaz, že použití aplikace je dobrovolné.



Řízení chytré karantény měla zpočátku na starosti armáda, poté vedení projektu převzalo ministerstvo zdravotnictví. Po kritice, že systém nefunguje, se vojáci do vyhodnocování kontaktů nakažených opět zapojili.

„Ta data jsou pro lidi a pro celou společnost na to, abychom byli schopni co nejrychleji trasovat. Konzultujeme s Úřadem pro ochranu osobních údajů, základní principy vtělíme i do zákona, ale neděsme spoluobčany, naopak nám to všem může pomoci,“ uvedl Vojtěch.



U sousedů problém není

I v sousedních zemích je trasovací systém podobný tomu českému. Neochotu poskytovat osobní údaje tam však ve větší míře nezaregistrovali. V Německu si aplikaci Corona Warn-App dobrovolně dosud stáhlo více než 16 milionů osob.



Podobný přístup mají v Rakousku, kde trasování kontaktů napomáhá aplikace Stopp Corona, která byla vyvinuta z iniciativy Rakouského červeného kříže.



CHYTRÁ KARANTÉNA Vzpomínková mapa. Pomáhá nakaženému – na základě dat od operátorů a bank – vzpomenout si, s kým byl v kontaktu. Dotyčný musí udělit s poskytnutím údajů souhlas. Ve skutečnosti jde o jakýsi „flek“ na mapě (viz obrázek). eRouška. Aplikace v mobilu zaznamenává při zapnuté funkci bluetooth telefony (anonymně zakódované) jiných lidí, kteří byli s člověkem v blízkém kontaktu. Použití je dobrovolné, stejně jako u další aplikace. Mapy.cz. Aplikace Seznam.cz umožňuje povolit sdílení polohy a její ukládání do paměti. Zjistí-li, že se člověk zdržoval poblíž nakaženého, pošle mu upozornění.

„Umožňuje – podobně jako česká eRouška (původně dobrovolnická aktivita, která se nyní vyvíjí pod hlavičkou ministerstva zdravotnictví – pozn. red.) – při zapnuté funkci Bluetooth ‚digitální potřesení rukou‘ s jiným uživatelem. V rakouském systému trasování však tato aplikace nehraje stěžejní roli, sama spolková vláda ji označuje jen za efektivní doplněk,“ řekl serveru Lidovky.cz Jakub Novák, zástupce velvyslankyně v Rakousku.



Dodal, že ke konci července si ji stáhlo 870 tisíc uživatelů ze zhruba devíti milionů obyvatel. „Využití aplikace zůstává dobrovolné a řídí se platnými zásadami ochrany osobních údajů,“ doplnil.



Český projekt chytré karantény je založen na zákonných povinnostech hygienických stanic a infekčně nakažených lidí. Hygienici musejí zjišťovat historii jejich pohybu, oni naopak mají povinnost o svém zdravotním stavu hygieniky informovat. Souhlas s využitím lokalizačních údajů je dobrovolný, záleží tak na zodpovědnosti každého nakaženého.