Vývoj české vakcíny je u ledu. Studií o proveditelnosti projekt zatím skončil, vláda o něj nejeví zájem

Praha Mít vlastní očkovací látku se vyplatí, protože koronavirus může mutovat a čím více vakcín bude, tím lépe lze pokrýt zájem o naočkování velké části populace, míní vakcinolog Marek Petráš – autor studie proveditelnosti k projektu české vakcíny.

Jsou to už dva měsíce, co vláda odsouhlasila, že by se mělo pokračovat s projektem české vakcíny. Odpověď byla vcelku rychlá. Ještě před Velikonocemi odevzdal vakcinolog Marek Petráš na ministerstvo zdravotnictví studii proveditelnosti. Od té doby se neděje nic.



Tedy soudě podle toho, že Petráše nikdo nekontaktoval. „Jestli se něco dalšího děje, tak bez mého vědomí. Pro mě je to zatím uzavřená kapitola, zda se otevře, je na jiných,“ uvedl pro Lidovky.cz Petráš.

Otázka je, co se s celým projektem děje nyní. Ministerstvo zdravotnictví, ani premiér Andrej Babiš na dotazy webu Lidovky.cz neodpověděli.

Na projektu české vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vedoucím vědeckého týmu byl právě vakcinolog Petráš, koordinátorkou týmu pak poslankyně za hnutí ANO a kardioložka Věra Adámková. Vývoj posléze ministerstvo zastavilo. Tým podle Petráše dnes nepracuje – není na čem.



Po odevzdání jeho studie je každopádně ticho po pěšině. „Očekával bych, že se někdo na něco doptá. Je pravda, že se v mezičase vyměnili ministři, i tak jsem ale myslel, že nový ministr si bude chtít některé věci vyjasnit. Nic takového se neděje,“ uvedl vakcinolog.

Dnes již bývalý ministr Jan Blatný (za ANO) po schválení pokračování projektu sdělil, že hlavním důvodem pro vývoj vlastní očkovací látky jsou mutace, které mohou oslabit účinnost současných vakcín. „Cílem je využít veškerý potenciál, který Česko má, a myslím, že je to správná cesta,“ uvedl prvního března Blatný.

Proti vývoji české vakcíny se postavili někteří odborníci. Mezi nimi byl například epidemiolog Roman Chlíbek nebo zástupci Učené společnosti ČR, pod jejímž prohlášením jsou podepsáni mimo jiné odborníci na virologii Ivan Hirsch nebo Ruth Tachezy. Projekt je podle nich naivní.

Více výrobců, více vakcín

Podle Petráše však jsou důvody, aby se na českém očkovacím přípravku pracovalo. Jeho studie proveditelnosti ostatně na otázku, zda projekt lze nebo nelze realizovat, odpovídá: „Ano“.

„Může nastat pozitivní scénář, kdy se všichni proočkují, virus se stane minoritním a přestane nás trápit. Tento scénář se může naplnit, ale může dojít také na ten horší, to znamená, že virus se přeskupí a dominantní výskyt bude zejména u dětí, protože ty zatím očkovat nemůžeme. Do toho přijdou další mutace, které mohou mít významně horší charakter, a stávající očkování třeba nepomůže,“ vysvětluje vakcinolog.

Zatímco chřipka má svá charakteristická období, koronavirus byl přítomný i v létě. „Jeho sezónnost je také soustředěna do podzimních a zimních měsíců, ale ani v létě se ho nezbavíme. Jestli tady bude přítomný třeba každý rok, bude to výborné, ale mohl by tady také být každý půlrok. A dovedete si představit stávající výrobce vakcín , jak budou schopni saturovat potřebu během jednoho měsíce pro celý svět? Já ne,“ říká Petráš.

A to i v případě, že se navýší výrobní kapacity. „Budeme pět měsíců očkovat, aby pak přišla nová varianta viru? To je hodně špatný scénář, ale nemůžeme ho vyloučit,“ dodává odborník.

Podle něj všechno mluví pro to, abychom se vrátili k systému, který fungoval v osmdesátých a v devadesátých letech, kdy měl každý stát svoji instituci, svého výrobce, respektive jednoho výrobce pro maximálně tři státy, hlavně aby byla potřeba pokryta co nejrychleji.

Náklady na další fáze vývoje, což by zahrnovalo výrobu látky pro klinické zhodnocení její bezpečnosti a účinnosti, se předběžně odhadují na 250 milionů korun. Podle Petráše by bylo ideální, kdyby výrobu české vakcíny přebral komerční subjekt, který by to dělal na klíč pro stát – tedy za určitých podmínek. A nemusel by se pak starat o prodej.

U všech očkovacích látek, které byly zatím v Evropě uvedeny na trh, se objevily problémy s distribucí a firmy nedodaly tolik, kolik slíbily. Očkuje se tak pomaleji, než se očekávalo. Podle Petráše je to logické, objevují se problémy se surovinami, navíc se každá šarže vakcíny nemusí podařit.