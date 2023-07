Záhada 50 miliard příjmů rozpočtu. Já je nenavrhl, šokoval ministr Stanjura

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vláda tím podle nich uměle snížila navrženou a vládní koalicí prosazenou výši letošního schodku rozpočtu 295 miliard korun.

Z ministra financí ale nedostali, na čí popud se do rozpočtu dostalo těchto 50 miliard korun, které vylepšilo navrženou výši schodku.

„Nebudu nikdy komentovat vnitřní jednání vlády,“ prohlásil Stanjura.

Nesměli jste do rozpočtu těch 50 miliard korun dát, reagovala exministryně Schillerová

„Pro mě je to docela šokující informace,“ reagovala na tato Stanjurova slova šéfka poslaneckého klubu ANO a stínová ministryně financí Alena Schillerová.

„Máme nějaká rozpočtová pravidla, vy jste nesměli do rozpočtu těch 50 miliard dát,“ opáčila při jednání rozpočtového výboru Stanjurovi exministryně Schillerová.

V šoku byl i bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO. „Tak kdo tam těch 50 miliard korun namaloval?“ ptal se Brabec. „Pro mě to je od začátku švindl,“ prohlásil Brabec.

Stanjura pak dodal, že on sám zahrnout do návrhu státního rozpočtu příjmy z Modernizačního fondu Evropské unie nenavrhl, ale pro celkovou podobu rozpočtu pak pochopitelně ve vládě hlasoval.

Je dost velká šance, že dodržíme schodek 295 miliard, říká Stanjura

Pesimistické odhady, že letošní státní rozpočet skončí schodkem 400 a více miliard korun neplatí, řekl před tím poslancům Stanjura z ODS.

„Je dosti velká šance, abychom dodrželi plánovaný schodek 295 miliard korun,“ řekl Stanjura při jednání rozpočtového výboru.

Aktualizovaný odhad příjmů a výdajů státního rozpočtu na letošní rok. (zdroj: Ministerstvo financí 18. července 2023)

Z windfall tax, tedy z mimořádné daně z letošních zisků, podle ministra financí stát letos získá 46 miliard korun. Přesnější čísla bude znát na konci září.

Podle současného vývoje letošního státního rozpočtu by příjmy mohly být 1678 miliard korun oproti 1689 miliardám, s nimiž vláda počítala při schvalování rozpočtu na letošní rok. „Rozdíl je asi 10 miliard, necelé 1 procento, to je konzervativní výdaj,“ řekl poslancům Stanjura.

Výdaje vláda předpokládala 1984 miliard korun. Nyní to podle ministra financí vypadá na výdaje asi o 20 miliard vyšší. „To je částka, kterou vláda bezesporu najde v rozpočtových kapitolách,“ prohlásil ministr financí.

Stanjura navrhne škrt v rozpočtu až 20 miliard

Později Stanjura přiznal, že navrhne ještě do konce léta škrty v letošním rozpočtu. „Bude to 15 až 20 miliard a bude to z běžných výdajů,“ řekl při jednání rozpočtového výboru.

„Je nižší výběr DPH, než je v rozpočtu, bude o 16 miliard méně. Jsou nižší příjmy z emisních povolenek, příjmy z Modernizačního fondu nebudou,“ uvedl Stanjura před poslanci rozpočtového výboru.

Na konci června dosáhl schodek státního rozpočtu částky 215,4 miliardy korun. Byl to výrazně lepší průběžný výsledek než na konci května, kdy se vyšplhal na 271,4 miliardy korun.