Menší tresty pro neplatiče alimentů ohrozí peníze pro děti. Rodiče čekají i opakované soudy, varují soudci a úředníci

Za zanedbání povinného výživného má nově hrozit maximálně rok vězení, a to jen v případě, že dítě bylo vystaveno nebezpečí nouze. Počítá s tím novela trestního zákoníku z dílny ministerstva spravedlnosti. Naráží však v připomínkovém řízení, podle Nejvyššího soudu, státního zastupitelství i některých ministerstev může dojít k tomu, že počet neplatičů se zvýší, odnesou to samoživitelé a děti. Dopad to může mít i na dávkový systém.

