Oblast rozvodů a rozchodů je příliš citlivá na to, aby se míra zavinění dala posuzovat pouze v rámci kladných nebo záporných znamének. Soud tedy musí posoudit řadu kritérií, než o nároku na výživné mezi exmanžely rozhodne.
Kdy vzniká nárok na výživné po rozvodu?
Manželé mají vůči sobě ze zákona vyživovací povinnost, která jim zajišťuje stejnou „hmotnou a kulturní úroveň“. Pokud to však finanční situace a plat jednoho z manželů umožňuje, mohou být role rozděleny. Zejména v minulosti byla tato situace velmi běžná. Zatímco otec zajišťuje rodinu ekonomicky, matka se stará o domácnost a děti i po skončení rodičovské dovolené, a umožňuje tak manželovi plné soustředění na kariéru. Rodina funguje, společnost je spokojená.
Když se však po letech rozhodnou manželé rozejít, vznikne nerovnováha, protože jeden z manželů nemá po rozchodu dostatečný příjem, aby se mohl osamostatnit. Ne vždy a všude je možné najít okamžitě přiměřené a stabilní zaměstnání a hrozí pád do existenční pasti.
Zákon se v těchto případech snaží vzniku hmotné nouze zabránit, a pokud rozvedený manžel nebo manželka „není schopen se sám živit“, může soud rozhodnout o vyživovací povinnosti expartnera.
Záleží ovšem na okolnostech:
- „Neschopnost“ k vlastní obživě musí mít svůj původ v manželství nebo vznikla v souvislosti s ním, například že jeden z manželů opustil zaměstnání, aby mohl plně zajišťovat chod domácnosti, nebo pečoval o společné děti.
- Situace bývalého manžela dovoluje, aby po něm bylo výživné „spravedlivě požadováno“.
Jaké jsou podmínky nebo rozhodující faktory?
Exmanželé se mohou na formě výživného nebo jednorázového „odbytného“ dohodnout, případně o nároku na výživné rozhodne soud.
Na zřeteli přitom má kromě výše uvedeného také:
- věk a zdravotní stav exmanželů,
- jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno,
- zda se rozvedený manžel, kterému má být přiznán nárok na výživné, podílel na péči o rodinnou domácnost,
- důvody, proč si dosud neopatřil přiměřené zaměstnání a zda mu v tom bránila závažná překážka,
- nebo si mohl obživu zajistit lepším hospodařením.
Zákon myslí i na situace, kdy mezi exmanžely došlo k jednání blízkému povaze trestného činu a jiné závažné okolnosti.
Jak je stanovena výše výživného na exmanžela?
Konkrétní výši „alimentů“ zákon neurčuje a hovoří o „přiměřeném rozsahu“, který závisí na aktuální situaci obou exmanželů. Výklady zákona pak pracují se dvěma úrovněmi výživného.
1 Běžné výživné
Slouží k zajištění základní obživy a soud ho může uznat jako dočasnou podporu v případech, které splňují výše uvedené podmínky, aby odvrátil prudký ekonomický a sociální pád jednoho z exmanželů.
2 Výživné jako sankce za svobodu
S pojmem „sankční výživné“ sice zákon jako takový nepracuje, v právní teorii a odborných článcích se však objevuje v případech, kdy soud přizná rozvedenému manželovi či manželce takové výživné, které zajistí „stejnou životní úroveň“ jako druhé straně.
Je to však možné pouze v těchto případech:
- rozvedený manžel, který požaduje výživné, rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasí,
- mu byla způsobena závažná újma.
Výživné v této výši však lze přiznat na dobu přiměřenou okolnostem, nejdéle však na tři roky od rozvodu.