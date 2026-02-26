Rozvod nemusí znamenat existenční pád. Kdy máte právo na výživné od exmanžela?

Zuzana Stiboříková
  6:47
Rozvod bolí nejen po psychické stránce, ale obvykle znamená také změnu životního standardu. V některých případech však může soud rozhodnout o výživném, aby jeden z manželů nemusel čelit hmotné nouzi. Existuje i tak zvané sankční výživné, které má „poškozené straně“ částečně vynahradit vzniklou újmu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Oblast rozvodů a rozchodů je příliš citlivá na to, aby se míra zavinění dala posuzovat pouze v rámci kladných nebo záporných znamének. Soud tedy musí posoudit řadu kritérií, než o nároku na výživné mezi exmanžely rozhodne.

Kdy vzniká nárok na výživné po rozvodu?

Manželé mají vůči sobě ze zákona vyživovací povinnost, která jim zajišťuje stejnou „hmotnou a kulturní úroveň“. Pokud to však finanční situace a plat jednoho z manželů umožňuje, mohou být role rozděleny. Zejména v minulosti byla tato situace velmi běžná. Zatímco otec zajišťuje rodinu ekonomicky, matka se stará o domácnost a děti i po skončení rodičovské dovolené, a umožňuje tak manželovi plné soustředění na kariéru. Rodina funguje, společnost je spokojená.

Když se však po letech rozhodnou manželé rozejít, vznikne nerovnováha, protože jeden z manželů nemá po rozchodu dostatečný příjem, aby se mohl osamostatnit. Ne vždy a všude je možné najít okamžitě přiměřené a stabilní zaměstnání a hrozí pád do existenční pasti.

Zákon se v těchto případech snaží vzniku hmotné nouze zabránit, a pokud rozvedený manžel nebo manželka „není schopen se sám živit“, může soud rozhodnout o vyživovací povinnosti expartnera.

Záleží ovšem na okolnostech:

  • „Neschopnost“ k vlastní obživě musí mít svůj původ v manželství nebo vznikla v souvislosti s ním, například že jeden z manželů opustil zaměstnání, aby mohl plně zajišťovat chod domácnosti, nebo pečoval o společné děti.
  • Situace bývalého manžela dovoluje, aby po něm bylo výživné „spravedlivě požadováno“.

Rozvodová reforma 2026: Přehledně, co se mění pro rodiče a děti

Jaké jsou podmínky nebo rozhodující faktory?

Exmanželé se mohou na formě výživného nebo jednorázového „odbytného“ dohodnout, případně o nároku na výživné rozhodne soud.

Na zřeteli přitom má kromě výše uvedeného také:

  • věk a zdravotní stav exmanželů,
  • jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno,
  • zda se rozvedený manžel, kterému má být přiznán nárok na výživné, podílel na péči o rodinnou domácnost,
  • důvody, proč si dosud neopatřil přiměřené zaměstnání a zda mu v tom bránila závažná překážka,
  • nebo si mohl obživu zajistit lepším hospodařením.

Zákon myslí i na situace, kdy mezi exmanžely došlo k jednání blízkému povaze trestného činu a jiné závažné okolnosti.

Stává se dítě předmětem tahanic? Experti kritizují nová pravidla u rozvodů

Jak je stanovena výše výživného na exmanžela?

Konkrétní výši „alimentů“ zákon neurčuje a hovoří o „přiměřeném rozsahu“, který závisí na aktuální situaci obou exmanželů. Výklady zákona pak pracují se dvěma úrovněmi výživného.

1 Běžné výživné

Slouží k zajištění základní obživy a soud ho může uznat jako dočasnou podporu v případech, které splňují výše uvedené podmínky, aby odvrátil prudký ekonomický a sociální pád jednoho z exmanželů.

2 Výživné jako sankce za svobodu

S pojmem „sankční výživné“ sice zákon jako takový nepracuje, v právní teorii a odborných článcích se však objevuje v případech, kdy soud přizná rozvedenému manželovi či manželce takové výživné, které zajistí „stejnou životní úroveň“ jako druhé straně.

Je to však možné pouze v těchto případech:

  • rozvedený manžel, který požaduje výživné, rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasí,
  • mu byla způsobena závažná újma.

Výživné v této výši však lze přiznat na dobu přiměřenou okolnostem, nejdéle však na tři roky od rozvodu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.