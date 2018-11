Vyznamenané příští rok od demonstrantů oddělí Hradní stráž. Vytvoří špalír

Praha Hradní stráž vytvoří příští rok před udílením státních vyznamenání u Pražského hradu špalír, kterým ocenění projdou. Prezident Miloš Zeman je tak chce oddělit od demonstrantů. Řekl to ve čtvrtek v televizi Barrandov. Letos udělalo 28. října zhruba 30 lidí před Hradem uličku a na přicházející na slavnostní udílení vyznamenání křičeli „hanba“.

Prezident odsoudil také aktivisty, kteří v sobotu 17. listopadu vyhodili do odpadkového koše kytice, jež u památníku na pražské Národní třídě položili někteří politici. V odpadcích skončily květiny od Zemana, premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo šéfa hnutí SPD Tomia Okamury. „Jestli dochází i k takovým excesům jako házení kytek do koše, tak to už hraničí s fašismem,“ uvedl Zeman.

Podle policie se aktivisté vyhozením květin dopustili přestupků proti majetku a občanskému soužití. Policisté z nich podezírají jednoho muže a jednu ženu a jejich případ předají městské části Praha 1.

Zeman ve čtvrtek řekl, že pokřikování na účastníky slavnostního večera ve Vladislavském sále 28. řina bylo obzvlášť odporné, protože na ceremonii přicházeli i příbuzní vojáků, kteří padli v Afghánistánu. „A protože za demokracii se má bojovat, tak jsem se rozhodl, že příště tam bude špalír Hradní stráže. Hradní stráž vzdá čest těm, kteří jsou vyznamenáni, a jejich příbuzným,“ uvedl prezident. Demonstranti, které označil za fašistické křiklouny, budou podle něj vytlačeni někam jinam.

Lidé, kteří letos před udílením vyznamenání demonstrovali, nesli mimo jiné transparenty s nápisy „Invaze je teď“, „Braňme se“ nebo „Masaryk přivedl republiku na svět, tihle ji pohřbívají“ s odkazem například na Zemana, Babiše nebo Okamuru.