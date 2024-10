Kundera, Nárožný, Eben, Havlová... Byli navrženi, prezident je nevyznamenal

V konečném seznamu Poslanecké sněmovny, který putoval k posouzení prezidentu Pavlovi, figurovali kromě Ebena, Nárožného a Cipra například bývalá herečka a první dáma Dagmar Havlová, ekonom a bývalý kandidát na prezidenta Jan Švejnar nebo zpěvák Karel Kryl.

Pavel nevyznamenal ani spisovatele Milana Kunderu, krerého letos na státní vyznamenání navrhla Sněmovna.

Babiš Sněmovnu přesvědčil, Pavla ne. Příští rok navrhne Kunderu znovu

To, že neprošel Kundera, zklamalo předsedu ANO Andreje Babiše. Byl to totiž právě on, kdo spisovatele českého původu, který odešel do Francie, v dolní komoře parlamentu navhrhl a přesvědčil o tom i většinu Sněmovny.

„Mrzí mě, že opět nebyl vyznamenán Milan Kundera. Bezpochyby si to zaslouží, proto ho znovu navrhnu i příští rok,“ napsal na sociální síti X Babiš.

„Je náš nejslavnější spisovatel,“ zdůvodnil návrh Babiš. Kundera, který zemřel loni v červenci v Paříži ve věku 94 let, byl v roce 1995 oceněn medailí Za zásluhy 1. stupně. Kundera, který žil až do smrti v exilu ve Francii, ho sice přijal, ale na ceremoniál poslal pouze svou ženu.

Spisovatel v roce 2008 důrazně popřel tvrzení historiků, že v roce 1950 udal agenta-chodce Miroslava Dvořáčka. Spisovatel označil zprávu badatelů v telefonickém rozhovoru s ČTK za nepravdivou.

Z podnikatelské sféry se žádného vyznamenání zatím nedočká ani Josef Průša, který podniká v segmentu 3D tiskáren a podle časopisu Forbes patří mezi 100 nejbohatších Čechů.

Skloňované bylo také jméno dlouholeté diplomatky na Blízkém východě Evy Filipi nebo hlavního zpěváka souboru Hradišťan Jiřího Pavlici. Oba dva si budou muset na ocenění zatím počkat. Některé další návrhy neprošly už ve Sněmovně.

Babišův spolustraník Radek Vondráček pak ve Sněmovně navrhl Pavlova předchůdce v úřadu Miloše Zemana. „Byl to dvojnásobně zvolený prezident, předseda vlády, předseda Sněmovny a já jsem dost operoval i s jeho předlistopadovým působením. Odsoudil v osmašedesátém příjezd vojsk, třikrát ho vyhodili z práce,“ zmínil Vondráček odmítavý postoj Miloše Zemana k sovětské okupaci po 21. srpnu 1968.

„Já ani nevím, co by na to ten Miloš říkal, jestli by si to přál, jestli by tam šel, ale pro mě by to bylo prostě logické,“ řekl politik opozičního ANO. Zemanovu nominaci odmítl podvýbor Sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, který nominace posuzoval.

Horní komora zaslala prezidentovi seznam 114 jmen vhodných pro vyznamenání. Mezi těmi, kterým se prezident nakonec rozhodl metál neudělit, figuruje například světově proslulý malíř a grafik období secese Alfons Mucha, někdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera, odbojář a jeden z parašutistů Operace Anthropoid Jan Kubiš nebo novinář České televize pokrývající dění na Blízkém východě Jakub Szántó.

Ani letos nechyběla nominace Odbojové skupiny bratří Mašínů. Petr Pavel nicméně již minulý rok avizoval, že ocenění kontroverzní dvojice třetího odboje neplánuje. Loni ale vyznamenal jejich sestru Zdenu.

Prezident mohl vybírat z víc než 500 návrhů. Poslanecká sněmovna mu nabídla seznam 151 lidí, přičemž někteří z nich se shodují s již dříve schválenými senátními kandidáty. Senát předal seznam 114 jmen. Návrhy mohli zaslat i občané, finální rozhodnutí je ale pouze na prezidentovi.