Významné vojenské objekty chce stát vlastnit. Majitelům hrozí i vyvlastnění

Vlastníkům pozemků, na kterých objekty stojí, bude moct obrana nově nabídnout vyšší odkupní ceny. V krajním případě bude moct přistoupit k vyvlastnění.

Některé pozemky pod nejvýznamnějšími vojenskými objekty například v důsledku restitucí vlastní soukromé osoby, se kterými se úřadu dlouhodobě nedaří dohodnout na směně pozemku nebo odprodeji za maximální možnou částku podle zákona o majetku státu.

Předpis má podle ministerstva především napravit situaci, kdy stát není vlastníkem všech pozemků pod muničními sklady v Týništi nad Orlicí, Dobroníně, Čermné nad Orlicí a Travčicích.

Úřad tento stav považuje za bezpečnostní riziko, protože majitel může pozemek například pronajmout nebo prodat a stát proti tomu nemůže zasáhnout. „Záleží tedy jen na rozhodnutí vlastníka, jestli bude respektovat požadavky armády. Ohrožena je tak bezpečnost státu i efektivní rozvoj areálů při jejich přestavbě nebo modernizaci,“ vysvětlilo ministerstvo.

Areál u Bílku je stále v majetku ministerstva obrany. Býval tu muniční sklad, oplocený areál vojáci v minulosti aktivně využívali. Odešli v roce 2005, ale občas se vraceli na cvičení.

Novela stanovuje, že nejvýznamnější vojenské objekty smějí být jen ve vlastnictví státu. Ministerstvo toho bude moct dosáhnout tím, že majitelům nabídne vyšší odkupní částku.

Vyšší výkupní cena, nebo vyvlastnění

„Ministerstvo obrany se snaží již nyní průběžně jednat a dohodnout se s majiteli pozemků na odkupu nebo směně. V některých případech ale nebylo úspěšné, protože nemohlo nabídnout vyšší částku, než je v čase a místě obvyklé podle zákona o majetku státu,“ uvedl úřad.

Změna má umožnit ve vyjednávání větší flexibilitu. Pokud by se ministerstvu nepodařilo ani tak s vlastníky do tří let dohodnout, mělo by možnost omezit nebo odejmout jejich vlastnická práva. „Šlo by ale o krajní eventualitu,“ uvedlo ministerstvo. Preferovat bude ve všech případech dohodu s vlastníky.

Vypořádání majetkových vztahů u nejdůležitějších vojenských objektů považuje úřad z hlediska obranyschopnosti státu za nezbytné. „Varianta postavit nové budovy a objekty na pozemcích patřících státu by představovala pro stát nepřiměřené náklady a byla by výrazně dražší než odkup soukromých pozemků,“ poznamenalo ministerstvo.

Aby se stát nedostal do stejné situace v budoucnu, navrhuje ministerstvo také to, aby k ostatním už existujícím vojenským objektům získal alespoň majetkové právo ve formě věcného břemene. Stalo by se tak v případě, že to ministerstvo a armáda vyhodnotí jako potřebné a rozhodne tak soud.