Část SOCDEM odmítá jít do voleb s komunisty a STAČILO! a chce referendum

„My, níže podepsaní členové, členky a podporovatelé Sociální demokracie (SOCDEM), tímto vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s aktuálním směřováním SOCDEM. Obáváme se příklonu k politice rozdělování společnosti, oportunismu a zpochybňování základních demokratických hodnot i zahraničněpolitické orientace ČR, včetně dodržování a naplňování mezinárodního práva i závazků plynoucích pro ČR ze členství v NATO a EU,“ uvádějí signatáři výzvy 3 kroky pro hrdou SOCDEM.

„Tento příklon by byl podle nás završen, pokud by měli kandidáti SOCDEM kandidovat na kandidátce politického hnutí STAČILO!,“ varují bývalí ministři, poslanci, europoslanci a senátoři za sociální demokraty, kteří se nesmířili s tím, že by se tradiční levicová demokratická strana měla přidat ke komunistům a dokonce se jim podvolit.

„Na základě výše uvedených okolností apelujeme na předsednictvo, aby zachovalo věrnost hodnotám Sociální demokracie a demokratickým ideálům jako takovým, které naše strana historicky zastává. Žádáme proto, aby bylo vypsáno elektronické celočlenské referendum o podobě účasti v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ uvádějí signatáři ze SOCDEM ve výzvě vedení strany.

Předsednictvo SOCDEM dalo šéfce strany Janě Maláčové mandát jednat o projektu „na bázi koalice nebo účasti SOCDEM na kandidátce jiných politických stan či hnutí“. Tedy i k tomu, aby jednala o možnosti účasti na kandidátce STAČILO!, což je projekt, s nímž dvakrát loni uspěli komunisté, kteří za ním skryli značku KSČM.

Navíc Maláčová dosáhla toho, že projekt, který vyjedná, bude schvalovat jen grémium SOCDEM, tedy ona sama a místopředsedové strany, kteří byli spolu s ní zvoleni na sjezdu v Hradci Králové a které si sama přála.

Předsednictvo SOCDEM schválilo příslušné usnesení 28 hlasy, jeden se zdržel a pouze jediný člen širšího vedení sociální demokracie bylo proti. „Máme volný mandát a zároveň si zakazujeme spolupráci s pětikoalicí,“ řekla k tomu iDNES.cz Maláčová. Na námitku, že pětikoalice již neexistuje, odvětila: „Ale za tři roky tady napáchala škody.“

Exministryně práce a sociálních věcí, kterou SOCDEM na začátku října v Hradci Králové zvolila do čela strany, slíbila na sjezdu širokou levicovou koalici proti ožebračování, která nebude zpochybňovat členství v Evropské unii. Mluvila o tom, že její inspirací je Francie, kde se přes programové rozdíly spojili radikální i umírnění socialisté, komunisté či zelení.

Signatář výzvy 3 kroky pro hrdou SOCDEM Jiří Dienstbier v Hradci Králové neuspěl v souboji o post šéfa strany s Maláčovou. „Sociální demokracie má jít do voleb s vlastní kandidátkou. Je pro mě nepřijatelné, aby SOCDEM spolupracovalo s komunistickou stranou, která pro mě ani není levicovou, ale nacionálně konzervativní stranou,“ řekl na sjezdu.

Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná ve středu oznámila, že bude lídrem a tváří hnutí Stačilo! do sněmovních voleb. Pokud ve volbách uspěje, Konečná skončí v Evropském parlamentu. Hnutí ve středu podepsalo memorandum o spolupráci do voleb mezi třemi stranami – mezi komunisty, Spojenými demokraty – Sdružením nezávislých a Českou stranou národně sociální.

Podle volebního modelu, který zveřejnila agentura NMS Market Research v prosinci, by hnutí STAČILO!, které založili komunisté, mělo šanci dostat 5,2 procenta hlasů, což by těsně stačilo pro zisk křesel ve Sněmovně, SOCDEM přisoudil volební model této agentury 3,7 procenta a takový výsledek by naopak ke zvolení do Sněmovny straně nestačil.