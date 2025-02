Selhání jater i smrt. Před lékovou výzvou na TikToku varují i české úřady

14:35

Nevolnost, nechutenství a zvracení, nevratné poškození a selhání jater i dalších orgánů, ale i smrt. To všechno může způsobit předávkování paracetamolem, ke kterému vybízí výzvy na sociální síti TikTok. „Vůbec nejohroženější skupinou jsou děti. Rodiče by tak měli hlídat, co sledují na sociálních sítích a léky vždy uchovávat mimo jejich dosah,“ varoval Úřad vlády.