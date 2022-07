STAN vyzval starostu, který mluvil o střílení a Romech, ať už ani nekandiduje

Červinka na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem. „Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ řekl Červinka. Na jeho slova upozornil Deník N.

Šéf hnutí STAN, ministr vnitra Vít Rakušan, výzvu místní buňky Červenkovi očekával a označil na Facebooku slova starosty Poděbrad, která pobouřila Romy, za neomluvitelná.

„Jsme subsidiární strana. Čekám výzvu místní buňky k odstoupení pana starosty z kandidátky, to budu dál, jako předseda, v souladu s našimi stanovami a postupy také prosazovat,“ napsal Rakušan.

Rakušanova asistentka ve Sněmovně Renáta Erzsébet Németh navíc na Twitteru napsala: „Na předsednictvu se bude řešit pozastavení členství.“

Výzva Rakušanovi, ať zatočí s rasistou

K tomu, aby Červinka zmizel z volební kandidátky STAN, vyzval šéfa hnutí Jaroslav Miko, zakladatel občanské iniciativy ČEŠI POMÁHAJÍ a člen Československé romské unie.

„Romové jsou v této zemi nuceni přihlížet tomu, jak nespravedlivě se český stát staví k romským běžencům z Ukrajiny z nichž mnozí byli nuceni pobývat delší čas v nedůstojných podmínkách. Je to o to smutnější, že se nepřihlíželo ani k těm nejmenším dětem. Čeští Romové čelí opakovaným útokům od prezidenta Zemana, který tak často a rád veřejně podněcuje nenávist k Romům a používá k tomu lživé argumenty typu, jak 90 procent českých Romů údajně nepracuje,“ napsal Miko. „Dovoluji si Vás touto cestou požádat, abyste jako předseda hnutí STAN zvážil možnost, aby byl rasista Červinka stažen z kandidátky hnutí STAN pro letošní komunální volby,“ uvedlo Miko.

Výrok o Romech byl podle starosty Poděbrad Červinky hloupý před 22 lety, kdy ho učinil, i nyní, když ho připomněl 22. června na jednání poděbradského zastupitelstva. „Omlouvám se všem, koho se mohl oprávněně dotknout. Kdo mě zná a zná moje působení v čele radnice, ví, že ve skutečnosti jakoukoliv formu násilí za řešení nepovažuji. A to ani v nadsázce,“ uvedl v úterý na svém facebookovém profilu Červinka.

Svou roli podle něj sehrály i emoce a únava. „Samozřejmě toho lituji, byla to moje chyba a prostě se to stalo, já se za to omlouvám a rozhodně to nebylo tak myšleno, jak to ve finále vyznělo. Ani před 22 lety, ani teď, když jsem to v nějakých emocích pod tlakem a únavě zopakoval docela nešťastně,“ řekl starosta.