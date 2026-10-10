Veleštíry císařské najdou návštěvníci ostravské zoo v Pavilonu evoluce. V jednom z terárií žije několik dospělých jedinců, kteří dorůstají velikosti okolo dvaceti cm.
„Jedna ze samic na sobě aktuálně nosí mláďata. Jsou výrazně světlejší než dospělci a zatím nemají pevnou schránku,“ upozornila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Matka mláďata nosí do „prvního svlečení“, pak se jim začne tvořit pevná schránka a péči matky už nevyžadují. „Tento proces trvá 2 až 3 týdny. To je také doba, po kterou mohou lidé mláďata v pavilonu vidět, poté je chovatelé přestěhují do zázemí, kde budou postupně dorůstat,“ dodala mluvčí.
Veleštír císařský obývá tropické pralesy i savany západní Afriky. „Žijí v koloniích a zatím nepatří k ohroženým druhům. Kromě mnoha pozoruhodností mají i jednu zvláštnost. Když na ně posvítíme ultrafialovou lampou, rozzáří se,“ poznamenala Nováková.
Jejich vnější kostra totiž pohlcuje dopadající UV záření a pak fluoreskuje. „Detaily fluorescence štírů nejsou příliš objasněny,“ uvedla mluvčí, podle které veleštír vysílá varování ostatním predátorům a zároveň láká potenciální kořist. „Zachycené ultrafialové záření převádí na modrozelené světlo a díky tomu vidí i pro člověka v úplné tmě.“
Rozsvícení štíři
Návštěvníci Zoo Ostrava si tento jev mohou sami u expozice s veleštíry v Pavilonu evoluce vyzkoušet.
„Kromě zeleně světélkujících dospělých jedinců nyní uvidí i samici, která na sobě nosí světle zbarvená mláďata, zatím s měkkou vnější kostrou,“ připomněla mluvčí.
Mláďata štírů se rodí po devíti měsících vývoje v těle matky. „Po narození vylezou na matčina záda, kde zůstávají až do prvního svlékání. V tomto období také nepřijímají potravu. Poté, co se jim vytvoří tuhý krunýř a funkční jedový osten, tělo matky opouštějí,“ řekl Nováková.
Mláďata veleštírů lze v Zoo Ostrava vidět až třikrát do roka. „Odrostlá mláďata jsou poskytována do jiných zoologických zahrad,“ uvedla.