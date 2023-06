Deváťáci mají ještě šanci dostat se na střední školy, volná místa jsou

Na stoupající populační křivku a vyšší počet žáků devátých ročníků reagovalo vedení kraje navýšením kapacit středních škol zhruba o pět procent. „Pro 2 875 žáků v 9. ročnících byly k dispozici tři tisíce míst na středních školách, které zřizuje Karlovarský kraj,“ uvedl radní Čermák s tím, že asi dvacet volných míst je k dispozici na gymnáziu v Sokolově.

„Je to dané tím, že tam ředitel doplňuje kapacity víceletých gymnázií. Ještě si ověříme místa na dalších víceletých gymnáziích, jestli by tam nebyla možnost v rámci druhého kola doplnit stávající kapacity do třiceti až dvaatřiceti žáků,“ řekl Čermák. Vedení kraje očekávalo, že velký převis poptávky bude především na čtyřletých gymnáziích.

Ne každý má na maturitu

První kolo přijímaček ale ukázalo zvýšený zájem o učební obory, zejména u oborů cukrář či kadeřník. Na gymnázia mířilo podobné množství uchazečů jako v předchozích letech. Každoročně vysoká poptávka je po pedagogickém lyceu a uměleckých oborech na keramické a sklářské škole v Karlových Varech. U studentů jsou oblíbené i ekonomické obory a obory informačních technologií.

Někteří ředitelé míní, že řada absolventů devátých tříd nemá vlohy pro maturitní studium a měla by se zaměřit na učňovské obory. „Ne všichni mohou mít maturitu, ty předpoklady tam leckdy prostě chybí. Na střední školy se často dostávají žáci, kteří pak mají potíže se studiem. A v učebních oborech volná místa jsou,“ podotkl ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov Pavel Janus.

Zmínil ještě další problém, který se na školách objevuje, a tím je odklon od technického vzdělávání. „Ekonomické obory, které byly podobně jako například obory zdravotnické doménou dívek, stále častěji lákají i hochy. Ve třídách jich máme leckdy i více než polovinu. Jako by se chlapci nyní báli technického vzdělání,“ podotkl Janus.

Poznamenal, že po přijímacích řízeních někdy koncem června je třeba situaci důkladně rozebrat. „A pokud bude třeba, vymyslet nějaké rozšíření oborové nabídky na příští rok, kdy očekáváme ještě mírný nárůst žáků devátých tříd,“ dodal Janus.

Kraj připravuje analýzu

Ředitel Gymnázia v Chebu Jaroslav Kočvara si myslí, že leckdy i žák s horším vysvědčením může mít na střední škole dobré výsledky. A naopak. „Někdy ty známky z různých škol nejsou srovnatelné. Znalosti ohodnocené někde na výbornou mohou být jinde jen dobré. Často vedle talentu jsou důležité i pracovitost a snaha,“ konstatoval.

Podle Kočvary kapacita chebského gymnázia umožňuje případné navýšení počtu tříd, pokud by byl zájem. „Naopak musím odmítnout zvyšování počtu dětí ve třídách. Pokud je ve třídě nad třicet žáků, vede to k frontálnímu vyučování a nastávají problémy se zachováním standardů výuky,“ dodal Kočvara.

S nárůstem deváťáků v příštím roce počítá rovněž Karlovarský kraj. Chystá proto provést analýzu, která ukáže, zda je navýšení studijních kapacit, a to zejména ve třídách se všeobecným vzděláváním, skutečně třeba. „Očekáváme navýšení o dalších asi 80 míst. Naší snahou je rovněž prosazení digitalizace přijímacího řízení, které by mělo efektivněji a pružněji umožnit žákům výběr škol,“ doplnil radní Čermák.