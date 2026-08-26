Vrtulníky Venom a Viper opět létají. Do vzduchu se vrátily měsíc po tragickém pádu

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  8:39aktualizováno  8:39
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Heli Unit Armády České republiky, která působí na misi v Polsku, má široký...

Heli Unit Armády České republiky, která působí na misi v Polsku, má široký inventář strojů, včetně víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom (na snímku), Mi-171Š či bojové vrtulníky AH-1Z. (9. června 2026). | foto: HELI UNIT AČR

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Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Sdělil to mluvčí armády Vladimír Holas. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H-1, které působí v Polsku.

Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměšťské základně. Vojáci tehdy pozastavili provoz všech svých helikoptér platformy H-1.

Při nehodě zemřela vojákyně Kateřina Steinocherová, další čtyři vojáci byli zraněni. Armáda minulý týden sdělila, že vrtulníky se vrátí do provozu po dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatření a proškolení posádek.

Rozhodnutí velitele vzdušných sil Petra Tománka obnovit provoz vychází podle dřívějšího vyjádření armády z doporučení orgánů ministerstva obrany, které nehodu vyšetřují. „Ačkoliv vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin a konečné závěry dosud nebyly formulovány, dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu,“ uvedla minulý týden armáda. Po definitivním uzavření vyšetřování plánuje výsledky v plném rozsahu zveřejnit.

Okolnosti tragédie

K tragické nehodě došlo 23. července krátce po poledni přímo v areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na palubě stroje Venom bylo v době zřícení pět vojáků. Stroj se podle vyjádření vrchního velitele vzdušných sil Petra Tománka zřítil asi z výšky 50 metrů nad terénem.

Záchranáři na místě ošetřili celkem sedm lidí. Tři zraněné vojáky přepravili do nemocnic v Brně, dalšího do Jihlavy a tři lidi ošetřili po nadýchání kouřem. Armáda prostor havárie okamžitě uzavřela a na základně vyvěsila černý prapor.

K vyšetření události armáda zřídila speciální komisi, součinnost při zjišťování příčin přislíbil také americký výrobce strojů, společnost Bell Textron, iDNES.cz to sdělila sama společnost v den nehody.

Americké víceúčelové vrtulníky UH-1Y Venom a bitevníky AH-1Z Viper tvoří součást modernizace českého letectva, kde postupně nahrazují dosluhující sovětské stroje řady Mi.

Česko si v roce 2019 objednalo celkem dvanáct těchto strojů: osm víceúčelových venomů a čtyři vipery. Poslední z nich armáda převzala předloni v červnu. Část letky byla nasazena také při ochraně vzdušného prostoru na východní hranici Polska, kde fungují i v rámci protidronové obrany.

23. července 2026
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