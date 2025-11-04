Policie po razii ve VZP obvinila 13 lidí, stíhá je za krácení daní či úplatkářství

Policie obvinila třináct lidí v souvislosti se zakázkami Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle státního zástupce Miloše Klátika čelí obvinění ze zjednání výhody při veřejné zakázce, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení i přijetí úplatku. Případ, v němž je VZP poškozenou, řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle informací
„Policejní orgán v uvedené věci postupuje také v součinnosti se subjekty veřejné správy, zejména pak v součinnosti Generálním finančním ředitelstvím, Finančním analytickým úřadem a také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podrobnější informace zatím v této věci nelze poskytovat,“ napsal státní zástupce. Při pondělní razii policisté zadrželi 19 lidí.

