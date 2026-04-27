V Česku dosud neexistuje jednotný metodický ani legislativní postup, který by určoval, jak zařazovat inovace do zdravotnictví a jakým způsobem je hradit. Novinky se tak do systému dostávají spíše nahodile a výjimečně a navíc až po několika letech. Podle Duškova totiž standardní mechanismus trvá čtyři až pět let.
VZP proto připravila vlastní metodiku pro řízený vstup inovací do systému, kterou schválila její správní rada. Spuštěna by měla být od 1. července 2026. Nový systém se inspiruje zahraničními modely, zejména belgickým a německým systémem.
„Cílem je zavést transparentní, standardizovaný a řízený mechanismus pro vstup inovací, který nám umožní pružně reagovat na rychlý rozvoj technologií, zavádět novinky v praxi,“ vysvětlil Duškov.
V první fázi se VZP chce soustředit především na chronická onemocnění, diagnostiku a podporu prevence. „Žádoucí je zaměřit se na diagnostické okruhy, jako je kardiovaskulární onemocnění, duševní zdraví, neurodegenerativní onemocnění a cukrovka, s tím související metabolické poruchy, a onkologie,“ řekl pro iDNES.cz.
Podle Duškova se mezi projekty objevují i aplikace různého druhu, například na sledování diabetiků nebo hypertoniků, tedy pacientů trpících vysokým krevním tlakem, nebo aplikace v oblasti duševního zdraví.
Testování potrvá až dva roky
Základem je zavedení dočasné úhrady. Vybrané technologie tak budou hrazeny po dobu 12 až 24 měsíců. V tomto období se sleduje jejich klinický přínos, například zlepšení léčby nebo snížení hospitalizací. „Pokud se po skončení dočasného režimu prokáže jejich efektivita, jsou zařazeny do běžných úhradových mechanismů,“ vysvětlil.
Pojišťovna chce na testování nových technologií vynaložit vyšší desítky milionů korun ročně, a to z provozního fondu, aby neohrozila stávající úhrady zdravotní péče. „Já to chci tlačit tak, aby to nebylo ze základního fondu, chci použít provozní fond,“ potvrdil Duškov.
Do budoucna plánuje vypisovat pravidelné výzvy, do nichž se budou moci hlásit projekty. Proces bude mít několik kroků. Návrh podá výrobce, univerzita nebo například startup, následně proběhne hodnocení zaměřené na bezpečnost, ochranu dat, přínosy a kvalitu.
Po schválení se inovace dostane do testovacího provozu s dočasnou úhradou. Po jeho skončení následuje finální vyhodnocení, které rozhodne o jejím trvalém zařazení do systému, nebo naopak vyřazení. Podle Duškova jde oproti současnému stavu o výrazné zrychlení.