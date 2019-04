Vzpoura u komunistů. Filip není KSČM, bouří se straníci, poté co měl lobbovat za obviněného podnikatele

PRAHA Průšvihy šéfa komunistů Vojtěcha Filipa dráždí stranické kolegy. Ten poslední, který se týká jeho údajné přímluvy za firmu obviněného podnikatele u finančního úřadu, vyhrotil situaci natolik, že mezi členy koluje výzva „Filip není KSČM“. Její signatáři žádají odstoupení předsedy.

Filip měl v minulosti lobbovat za První chráněnou dílnu ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka u šéfa tamního finančního úřadu. Horáček přitom čelí obvinění v kauze údajných manipulací s nemocničními zakázkami. Na kauzu upozornil deník Právo.



„Je právem každého poslance, tedy i moje, interpelovat vedoucí správních úřadů, ne jen ministry,“ reagoval Filip. Pokud někdo chce toto právo zpochybnit, útočí podle něho na samou podstatu zastupitelské demokracie.

K výzvě spolustraníků, do níž měly LN možnost nahlédnout, se Filip do uzávěrky tohoto vydání nevyjádřil. „Debatu na toto téma očekávám v pátek na jednání výkonného výboru,“ uvedla komunistická europoslankyně Kateřina Konečná.

Filip údajně vyhrožoval řediteli berního úřadu

Interní kritika soudruhů míří především na fakt, že 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Filip napsal vedení Finančního úřadu Ústeckého kraje a dle informací deníku Právo ostře hodnotil kontroly, které v Horáčkově dílně odhalily možné zneužívání evropských dotací. Lídr komunistů měl údajně vyhrožovat řediteli berního úřadu, že i na něj může přijít kontrola z Nejvyššího kontrolního úřadu. Filip k tomu pro ČTK uvedl, že „je právem každého poslance, tedy i moje, interpelovat vedoucí správních úřadů, ne jen ministry“. Řekl také, že s odpovědí ředitele finančního úřadu byl spokojený. „Tak jsem žádné další kroky nečinil, což všichni potvrzují,“ dodal předseda komunistů.



Horáček strávil kvůli podezření z manipulací s nemocničními zakázkami půl roku ve vazbě, žalobce rozhodl o jeho propuštění letos v lednu. Podnikatel je ústřední postavou případu, podle médií ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích, za což žádal podle vyšetřovatelů úplatky.

Výzva kritizující Filipa už mezi straníky čile koluje a reakce na její obsah jsou různé. Není zřejmé, jak širokou má podporu. Vedení partaje se od ní spíše distancuje. Tomu se nelze příliš divit, před květnovými volbami do Evropského parlamentu se komunistům veřejná přestřelka zrovna nehodí, image rozhádané strany by mohla vést k volebnímu neúspěchu.

Dolejš: Vynořili se ideoví popletové

„Výzva se ke mně dostala, ale jsem přesvědčen, že soudit politiku a většinové názory přísluší členům a orgánům strany, nikoliv těm, kdo různými podobnými kroky členskou základnu a stranické orgány obcházejí,“ řekl místopředseda a poslanec KSČM Stanislav Grospič.



„Především: KSČM, to nejsou autoři podobných výzev. Pár neuspokojených jednotlivců a ideových popletů se vždy vynoří před volbami, aniž by dbali na relevantní informace a stranický postup. Takže takovým výstřelem do luftu se stranické orgány ani nemusejí zabývat,“ odmítl kritiku sepsanou na adresu svého předsedy i poslanec Jiří Dolejš.

Navzdory tomu členové výkonného výboru strany očekávají už tento pátek od svého předsedy vysvětlení své role v kauze. „Předpokládám, že členům VV ÚV KSČM budou poskytnuty informace, jak to reálně je, a bez mediálních šumů,“ uvedl Dolejš.

Po odchodu volá i STAN

Průšvih předsedy KSČM nevadí jen části rudé partaje, k odchodu z funkce místopředsedy sněmovny jej vyzvalo i parlamentní hnutí Starostové a nezávislí (STAN). „Lobbovat za soukromý byznys není hodno pozice ústavního představitele. Žádáme, aby Vojtěch Filip rezignoval na post místopředsedy Poslanecké sněmovny,“ uvedl předseda STAN Petr Gazdík.

Do veřejné kritiky šéfa komunistů se pustila i protikorupční organizace Transparency International; podle jejího analytika Milana Eibla si Filip „očividně plete veřejnou funkci s funkcí soukromého lobbisty“. „Navíc pro osobu, která skrze své nefinanční dary podpořila KSČM,“ uvedl Eibl v narážce na skutečnost, že strana získala od Horáčkovy firmy dva věcné dary v podobě reklamních billboardů a brožur.

Filip, který na dotazy LN do uzávěrky vydání nereagoval, se k opuštění křesla ve vedení sněmovny nechystá. Výzvám k rezignaci na stranický post, který zastává od října 2005, nečelí poprvé. Naposledy po debaklu v komunálních volbách v roce 2018, kdy se v Praze a v Brně komunisté poprvé od roku 1990 nedostali do zastupitelstva, požadoval jeho rezignaci bývalý místopředseda strany Josef Skála.

Ten je s Filipovým způsobem vedení partaje dlouhodobě nespokojený. A vadí mu i předsedova role u případu Horáček: „Není to poprvé, kdy nás lidé vnímají na opačné straně, než se na komunisty sluší. I proto jsem kandidoval proti němu na dvou posledních sjezdech,“ uvedl pro LN Filipův až dosud neúspěšný vyzyvatel Skála.