Obrana hájí muniční iniciativu. Není drahá, nenahrávejte Rusům, tepe senátora

Úřad to ve středu uvedl na svém webu. Wagenknecht při jednání senátní komise uvedl, že munice byla přeplacena o 1,4 miliardy korun a kvůli tomu se jí nakoupilo asi o dvacet tisíc kusů méně. Podle ministerstva se ale jedná o dezinformaci.

Komise nakonec bod z úterního jednání vyřadila. Někteří její členové poukazovali na to, že materiál dostali až v pondělí večer. Doporučovali také, aby se bod řešil v utajeném režimu. Podle Wagenknechta v jeho materiálu není žádná režimová informace.

„Bavíme se o nehospodárném nakládání ve výši 1,4 miliardy v oblasti munice,“ poznamenal. Zdůraznil také, že údaje má ověřené od příslušného výboru ukrajinského parlamentu, který si je ověřoval na tamním ministerstvu obrany. V materiálu pro senátory také uvádí, že u druhé části dodávky munice v objemu 80 tisíc kusů hrozí nadhodnocení ceny o 505 milionů korun.

„K maržím soukromých firem můžeme pouze říct, že odpovídají realitě trhu a rozhodně nevybočují ze zavedené praxe. Že byly dosavadní dodávky předražené o asi 1,4 miliardy, je zcela nepravdivá informace,“ uvedlo ve středu ministerstvo.

Senátor škodí Ukrajině, tvrdí ministerstvo

Wagenknecht podle úřadu zveřejnil nepodložené informace vytržené z kontextu. „Pan senátor tvrdí, že mu jde o dobro Ukrajiny. Svým počínáním jí ale zásadně škodí a ohrožuje tak v důsledku dodávky munice. Vše jsme připraveni vysvětlit, ale na uzavřeném jednání – nebudeme nahrávat ruským špionům,“ uvedlo ministerstvo. Úřad dává veřejnosti veškeré informace, které může, dodalo.

Ministerstvo uvedlo, že od počátku klade důraz na transparentnost iniciativy. „Základním prvkem této transparentnosti je, že ČR nemá v procesu žádné rozhodovací pravomoci. Je pouze prostředníkem, který zcela transparentně předkládá donorským zemím nabídku,“ sdělilo.

Dárci se podle úřadu na základě vlastního uvážení rozhodnou, co odpovídá jejich představě a zda je cenová nabídka relevantní. „Pokud by měli podezření na předražení nebo jakékoli pochybné postupy, bezpochyby by ke spolupráci nepřistoupili,“ doplnilo ministerstvo obrany.

Do konce roku by podle dosavadních informací mělo dorazit na Ukrajinu půl milionu kusů munice. Česká muniční iniciativa shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích mimo Evropskou unii. Vláda na konci června oznámila, že na Ukrajinu dorazila první zásilka zhruba 50 tisíc kusů munice. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.