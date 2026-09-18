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OBRAZEM: Moderní zázemí, příroda na dosah. Jak se změnil proslulý hotel Diana

Autor:
  12:07aktualizováno  12:07
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Hotel Diana po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel. (září 2026)

Hotel Diana po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel. (září 2026) | foto: Hotel DIANA Velké Losiny

Pohled na Hotel Diana ve Velkých Losinách
Hotel Diana po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel. (září 2026)
Hotel Diana po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel. (září 2026)
Hotel Diana po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel. (září 2026)
14 fotografií
Wellness hotel Diana ve Velkých Losinách na Šumpersku má za sebou největší rekonstrukci v historii. Objekt z přelomu 80. a 90. let minulého století od čtvrtka 17. září opět slouží rekreantům. Opravy, které začaly loni na podzim, vyšly na 140 milionů korun a zasáhly všechny klíčové části hotelu. Podívejte se do naší galerie, jak vypadají zrekonstruované prostory i jaká byla minulost slavného hotelu.

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