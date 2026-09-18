18. září 2026 12:07, aktualizováno 12:07
OBRAZEM: Moderní zázemí, příroda na dosah. Jak se změnil proslulý hotel Diana
Wellness hotel Diana ve Velkých Losinách na Šumpersku má za sebou největší rekonstrukci v historii. Objekt z přelomu 80. a 90. let minulého století od čtvrtka 17. září opět slouží rekreantům. Opravy, které začaly loni na podzim, vyšly na 140 milionů korun a zasáhly všechny klíčové části hotelu. Podívejte se do naší galerie, jak vypadají zrekonstruované prostory i jaká byla minulost slavného hotelu.
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Draženov, okres Domažlice
2 538 375 Kč