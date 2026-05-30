Vandal pocákal dům novinářky Witowské. Pokud má někdo problém, ať přijde, řekla

„Kdyby ten výtvarný hrdina třeba zazvonil, slušně se představil a řekl mi, že má se mnou problém a potřebuje si to vyříkat, případně si to rozdat na férovku na pěsti, tak bych to i ocenil. Ale tohle… Je to ubožák a zbabělec,“ napsal k příspěvku Kolář.
Witowská tvoří s Kolářem pár již několik let. Nejvíce se proslavila jako moderátorka České televize, kde působila poprvé již v roce 1996. Mezi lety 2005 a 2010 pracovala v TV Prima a moderovala hlavní zpravodajskou relaci. Poté se vrátila zpět do České televize, kde moderovala od roku 2014 pořad Interview 24. Hlavní zpravodajskou relaci České televize Události moderovala dva roky. V roce 2018 získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského.
Od března 2025 působí v Českém rozhlasu, kde moderuje pořad Osobnost plus, střídá se s Barborou Tachecí.
Kolář v současnosti patří k nejdůležitějším lidem v okolí prezidenta Petra Pavla, právě on jej mimo jiné přesvědčil ke kandidatuře. Následně pomáhal se sestavováním týmu a ovlivňoval i strategii předvolební kampaně.