Vandal pocákal dům novinářky Witowské. Pokud má někdo problém, ať přijde, řekla

Autor:
  11:12
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Neznámý pachatel pocákal fasádu domu, ve kterém žije moderátorka Světlana Witowská. Ta na sociální síti uvedla, že bude situaci řešit s policií. „Autorovi bych chtěla vzkázat, že pokud má nějaký problém, může nám ho přijít říct a pobavíme se,“ napsala. Čin odsoudil také její partner Petr Kolář, který je poradcem prezidenta Petra Pavla.
Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije...

Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije v něm s poradcem prezidenta Petrem Kolářem. (29. května 2026) | foto: Profil Světlany Witowské na sociální síti X

Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije...
Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije...
Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije...
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas...
12 fotografií

„Kdyby ten výtvarný hrdina třeba zazvonil, slušně se představil a řekl mi, že má se mnou problém a potřebuje si to vyříkat, případně si to rozdat na férovku na pěsti, tak bych to i ocenil. Ale tohle… Je to ubožák a zbabělec,“ napsal k příspěvku Kolář.

Witowská tvoří s Kolářem pár již několik let. Nejvíce se proslavila jako moderátorka České televize, kde působila poprvé již v roce 1996. Mezi lety 2005 a 2010 pracovala v TV Prima a moderovala hlavní zpravodajskou relaci. Poté se vrátila zpět do České televize, kde moderovala od roku 2014 pořad Interview 24. Hlavní zpravodajskou relaci České televize Události moderovala dva roky. V roce 2018 získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského.

Od března 2025 působí v Českém rozhlasu, kde moderuje pořad Osobnost plus, střídá se s Barborou Tachecí.

Kolář v současnosti patří k nejdůležitějším lidem v okolí prezidenta Petra Pavla, právě on jej mimo jiné přesvědčil ke kandidatuře. Následně pomáhal se sestavováním týmu a ovlivňoval i strategii předvolební kampaně.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

V Jablonném začala mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Vandal pocákal dům novinářky Witowské. Pokud má někdo problém, ať přijde, řekla

Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije...

Čekstajl

Oděv vojáků, symbol revoluce. Feri opustil vězení v neobyčejné košili

Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil teplickou...

Stromy v Evropě kvůli vlnám veder volí drastické metody přežití. A to je zabíjí

Umírající dub poblíž Montsegur-sur-Lauzon v jihovýchodní Francii. (26. května...

Carolina nedala Montrealu šanci, ve finále Stanley Cupu vyzve Vegas. Dobeš končí

Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Úhel pohledu

Chystá se Google zničit otevřenost Androidu? Co to pro vás bude znamenat

Ilustrační snímek.

Donald Trump je podle lékařů ve skvělé kondici, doporučili mu zhubnout

Americký prezident nastupuje do letadla Air Force One po návštěvě Pekingu (15....

Menšík po kanárovi parádně ožil a je v osmifinále. Djokovič ztratil vedení 2:0

Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Roland Garros.

Komentář

U doktora se nedoplatíme a ministerstvo ani zdravotní pojišťovna nám nepomohou

ilustrační snímek

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Putin ohlásil brzký konec bojů na Ukrajině, ta mluví o novém masivním úderu

Vladimir Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií. (13. května...

Poslední slovo

Invazivní druh. Rychle se rozrůstá, kde by neměl. A obvykle to začíná kartáčkem na zuby

Iva Pekárková.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.