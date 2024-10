Witowského kvůli korupční kauze odvolali z čela dopravního podniku

Konkurz podnik vypíše rovněž na pozici rovněž odvolaného člena představenstva a dosavadního personálního šéfa Jiřího Špičky, který obvinění z korupce čelí. Dozorčí rada dnes z pětičlenného představenstva odvolala i dalšího obviněného člena Marka Kopřivu a naopak do něj zvolila ekonomického ředitele podniku Jiřího Pařízka, takže zůstává usnášeníschopné.

Vrchní státní zastupitelství v Praze minulé pondělí oznámilo, že obvinilo 13 fyzických a právnických osob za úplatkářské trestné činy související s plněním veřejných zakázek, podle serveru Seznam Zprávy se počet obviněných rozšířil na 14.

Případ podle dosavadních informací souvisí s dřívější korupční kauzou Dozimetr, která se rovněž týkala DPP. Dnešní mimořádné jednání dozorčí rady svolal její předseda Zdeněk Hřib (Piráti) v reakci na nová obvinění.

Dozorčí rada je při plném stavu složena z deseti zástupců města a pěti zaměstnanců podniku a má mimo jiné v kompetenci volbu členů představenstva. Její člen Jan Marek minulý týden kvůli obvinění rezignoval, rada tak má aktuálně 14 členů.

Sám Witowski minulý týden po výzvách náměstka pro dopravu a předsedy dozorčí rady podniku Zdeňka Hřiba (Piráti) k rezignaci uvedl, že není mezi obviněnými a ke svému konci nevidí důvod. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) pak vyzval dozorčí radu, aby odvolala dva obviněné členy představenstva a zadala vypsání výběrového řízení na generálního ředitele.

To by mělo být podle dnešního usnesení rady vyhlášeno v blízké době. „Představenstvo od dozorčí rady obdrželo úkol, aby do 30. tohoto měsíce připravilo výběrová řízení na uvolněná dvě místa v představenstvu, respektive uvolněná místa úseků generálního ředitele a personálního ředitele,“ řekl po dnešním jednání Jiran. Dodal, že konkurzy by pak měly být vyhlášeny 31. října.

Předseda pražského ANO, opoziční zastupitel a člen dozorčí rady Ondřej Prokop vyzval na zasedání k rezignaci také Hřiba. „Hlasoval jsem pro odvolání obviněných členů představenstva i ředitele Witowského. Přestože ředitel obviněn nebyl, je společně se Zdeňkem Hřibem manažersky odpovědný za to, co se v DPP poslední roky děje. Proto jsem pana Hřiba zároveň vyzval k rezignaci na všechny funkce. A to samé budu navrhovat na zasedání zastupitelstvu (Prahy) ve čtvrtek. Není možné, aby jako předseda dozorčí rady dělal, ze se ho celá situace v DPP netyká,“ uvedl Prokop.

Odvolání Witowského naopak nepodpořil další člen dozorčí rady, předseda opoziční Prahy Sobě a zastupitel Prahy Adam Scheinherr. „(Witowski) pro mne zajišťuje stabilitu podniku, naopak všechny ty problematické projekty, které na něj spadly z minulých vedení, se snažil řešit,“ řekl. Chybou vedení Prahy podle něj bylo, že jednání dozorčí svolalo až na dnešek, po osmi dnech od chvíle, kdy vypuklo policejní vyšetřování. „Já jsem žádal o svolání hned v pondělí, bohužel k tomu došlo až dnes, a tak mohli být obvinění odvolaní až nyní,“ dodal.