Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, hrozí mu vazba

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  13:54
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Primátor Karviné Jan Wolf.

Primátor Karviné Jan Wolf. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Primátor Karviné Jan Wolf
Jan Wolf je dlouholetý politik a emeritní primátor statutárního města Karviná,...
Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke...
Starostové Karviné a Hażlachu Jan Wolf (vpravo) a Grzegorz Sikorski lávku...
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Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostavil po návratu z dovolené na policii. Pátrání po něm skončilo. Policie jej po výslechu zadržela, státní zastupitelství odpoledne navrhne jeho vzetí do vazby.

Podle státního zástupce v Olomouci Romana Dragouna Wolfa policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi dnes v 11:15. Důvodem je obava, že by mohl ovlivňovat svědky či jinak mařit vyšetřování.

„Návrh na vzetí do vazby bude dozorovým státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podán dnes v odpoledních hodinách,“ uvedl vrchní státní zástupce. Detektivové po výslechu odvedli Wolfa s pouty na rukou, zachytil iROZHLAS.cz.

Pátrání po primátorovi Karviné Wolfovi policie vyhlásila, protože mu jako obviněnému hrozí vazba, vyplynulo minulý týden z Dragounova vyjádření.

Primátorův návrat potvrdil i jeho náměstek Lukáš Raszyk. Wolf podle něj ukončil pobyt v zahraničí ve středu a vrátil se do Česka. „Rád bych však upřesnil, že řádná a dlouhodobě plánovaná dovolená mu trvá až dokonce tohoto týdne. Pan primátor s policií po celou dobu standardně komunikuje a nabízí maximální možnou součinnost. Sám se s ní proaktivně spojil už během své dovolené, hned poté, co se z médií dozvěděl o vyhlášeném celostátním pátrání. Dnes se také osobně na policii dostavil k výslechu a v tuto chvíli odpovídá na všechny dotazy. Nyní vyčkáváme na další informace a oficiální závěry ze strany Policie ČR,“ řekl Raszyk.

Wolf se minulý týden na svém facebookovém profilu podivoval, že po něm bylo pátrání vyhlášeno. Při té příležitosti uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku s rodinou.

„Do výkonu své funkce se vrátím v průběhu příštího týdne. Po celou dobu jsem telefonicky dostupný. Překvapila mě informace o vyhlášení celostátního pátrání, zejména s ohledem na skutečnost, že policie byla o mém pobytu na řádné dovolené informována. Nerozumím proto tomu, proč bylo navzdory této informaci celostátní pátrání vyhlášeno,“ napsal tehdy s tím, že jej ani jeho právní nástupce policie nekontaktovala. Postup policie považuje za nestandardní.

V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila 47 disciplinárních řízení. Minulý týden rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.

Wolf v minulém týdnu prostřednictvím písemného vyjádření rozhodnutí etické komise odmítl. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.

Primátor Karviné Jan Wolf.
Primátor Karviné Jan Wolf
Jan Wolf je dlouholetý politik a emeritní primátor statutárního města Karviná, který rovněž působil ve vedení fotbalového klubu MFK Karviná.
Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke svému trestnímu stíhání ve fotbalové aféře. Vlevo jeho právní zástupkyně Kateřina Světlíková. (30. března 2026)
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Wolf se nechce vzdát ani křesla primátora. V říjnových komunálních volbách se chystá naopak svou funkci obhajovat.

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