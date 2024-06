Několik vět se šířilo samospádem. S požadavky manifestu mohli nesouhlasit jen zaslepení fanatičtí komunisté

Jestliže ještě počátkem roku se nejrůznější petice mohly chlubit několika tisíci podpisy, svědčilo to o jejich úspěchu. Několik vět však podepsalo od jejich zveřejnění jen do září 1989 více než třicet tisíc občanů. A nebyli to občané anonymní.

Tehdy „štvavé“ rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Hlas Ameriky vysílaly každý den jména nových a nových signatářů, mezi nimiž byli jak příslušníci disentu, tak velmi populární umělci (zpěvačka Hana Zagorová či herec Josef Kemr).

Takzvaná šedá zóna, tedy občané, kteří byli dosud ke komunistickému režimu konformní, se začala probouzet již v srpnu a říjnu předchozího roku. Tehdy byly policií rozehnány pokojné demonstrace ke kulatým výročím okupace roku 1968 a vzniku republiky 1918.

Na petici za propuštění v říjnu zatčeného Ivana M. Jirouse se sešlo mnoho podpisů lidí, kteří se dosud k těmto aktivitám nepřipojovali.