Z ciziny se od září vrátilo téměř 300 tisíc lidí, testovat se musí povinně

Praha Při návratu do Česka z ciziny nahlásilo téměř 300 000 lidí informace o sobě prostřednictvím příjezdového formuláře na webu ministerstva zdravotnictví. Povinnost platí od září a lidé musí uvést své kontakty, místo zahraničního pobytu i adresu, kde budou pobývat po návratu.

Ve středu to řekl ředitel odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně Milan Šles. Například středočeští hygienici pracují zhruba s tisícovkou takových formulářů měsíčně.

V minulých dnech se přitom objevila informace o prvních případech nakažlivější jihoafrické mutace koronaviru, které souvisí s cestou z ostrova Zanzibar. Oficiálně se na potvrzení výskytu mutace národní referenční laboratoří Státního zdravotního ústavu však zatím čeká.

Podle metodiky hygieniků z poloviny února jsou země Evropy řazené do zelené, oranžové, červené a tmavě červené skupiny podle míry rizika nákazy. Za tmavě červené jsou považované všechny takzvaně třetí země, tedy všechny mimo EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Vyplnění formuláře je nutné ze všech zemí vyjma zelených. Před příjezdem z oranžové či červené země musí Češi absolvovat test, nejvýše 24 hodin zahájením cesty antigenní nebo 72 hodin laboratorní PCR test. U tmavě červených zemí je možností jen PCR test.



Test je nezbytný před i po návratu

Mluvčí CK Čedok Eva Němečková upozornila na to, že bez testu není cestujícím umožněný ani nástup do letadla, natož přílet do ČR. I podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové jsou právě letecké společnosti velmi obezřetné.

Zmiňovaný Zanzibar podle ní nevyžaduje vstupní test do země, přesto bez něj některé aerolinie turisty do letadla nepouštějí. „O platných opatřeních CK všechny své klienty informují a v zahraničních destinacích často testování zajišťují. Klienti si většinou mohou vybrat z více testovacích míst,“ řekla.

Spolu s příjezdovými formuláři lidé po návratu z většiny zemí musejí hygienikům předkládat výsledek testu na covid-19. „Pokud jej někdo nepředloží, je mu uložena karanténa. Pokud navrátivší se z ciziny předloží pozitivní test, je s ním nakládáno podle platných pravidel a algoritmů,“ sdělila mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.

To podle ní znamená desetidenní izolaci, epidemiologické šetření, trasování a podobně. Podle Šlese se hygienici na cestování běžně ptají i při epidemiologickém šetření, tedy rozhovoru, který vedou s pozitivně testovaným.

Výjimku mají například diplomaté

Doklad o vyplnění příjezdového formuláře je nutné předložit už při hraniční kontrole. Po návratu z oranžových a obou červených zemí je nutné deset dní nosit mimo domov respirátor. Z červených je povinné podstoupit další PCR test do pěti dnů po překročení hranice a z tmavě červených test nesmí být dříve než pátý den. Do doby získání výsledku testu pak musí lidé zůstat v samoizolaci.

Výjimky z těchto povinností mají pracovníci mezinárodní dopravy, diplomaté, pendleři a studenti, děti mladší pěti let, s dalšími podmínkami profesionální sportovci a reprezentanti a nebo lidé, kteří zemí jen projíždějí a nestráví v ní víc než 12 hodin.

Navzdory šíření mutací covidu-19, proti kterým nemusí mít již vyléčení protilátky, nemusí tyto podmínky po návratu do ČR splnit také lidé, kteří nemoc prodělali v posledních 90 dnech. Musí mít ale písemné lékařské potvrzení a nesmí mít příznaky.

Mapu zemí podle míry rizika aktualizují podle dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) české úřady jednou týdně. Naposledy se měnila v pondělí 22. února.

V červené kategorii je nejvíc zemí, momentálně Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunskou, Německo, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské a Kanárské ostrovy.



V bezpečnější oranžové pak Finsko, Řecko, Dánsko a Norsko a nově také Azorské ostrovy. Ostatní země Evropy, například Velká Británie, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Portugalsko, a třetí země jsou v nejrizikovější kategorii.

Žádná z povinností neplatí pro zelené země s nízkým rizikem nákazy. Z evropských zemí k nim patří jen Vatikán a Island, ze světa pak Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.