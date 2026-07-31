V ČT končí bývalý zahraniční zpravodaj Mathé. Vrátí se ke své původní profesi

Autor:
  11:11aktualizováno  11:11
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie2

Lukáš Mathé | foto: Česká Televize

Bývalý zahraniční zpravodaj Lukáš Mathé odchází z České televize. V pátek o tom informoval na síti X. Novinář, který v minulosti působil jako zpravodaj v Bratislavě a ve Varšavě, se rozhodl vrátit ke své původní profesi pedagoga.

„Dnes končí moje životní etapa v ČT24. Vrátit se do školství jsem se rozhodl už loni na jaře z osobních důvodů,“ uvedl Mathé s poděkováním za příležitosti, které mu Česká televize nabídla.

V závěru poděkoval také svým kolegům, zejména šéfredaktorovi zpravodajství a publicistiky Michalu Kubalovi a zástupci šéfredaktora a moderátorovi pořadů Události a Události, komentáře Martinu Řezníčkovi.

Mathé po svém studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil jako učitel na Gymnáziu Na Vítězné pláni, kde vyučoval český jazyk a literaturu, španělštinu a italštinu.

Jeho další kroky směrovaly do České televize, kde v roce 2016 začal působit jako zahraniční zpravodaj na Slovensku. V roce 2019 se přesunul do Polska.

Mathé avizoval svůj odchod už loni v prosinci, o jeho rozhodnutí informoval server Mediář.

„Lukáš Mathé je stále zaměstnancem České televize. Ukončení zaměstnaneckého poměru je z jeho strany plánováno s dlouhodobým výhledem, a to z jeho vlastního rozhodnutí, které souvisí s jeho profesním růstem a touhou vrátit se do školství, kde v předchozí době působil,“ sdělil tehdy mluvčí ČT Michal Pleskot. „Je tedy nyní absolutně předčasné řešit, kdo jej, pokud k ukončení zaměstnaneckého poměru výhledově dojde, nahradí,“ doplnil.

V posledních letech z České televize odešla řada výrazných tváří, například Světlana Witowská, Daniela Brzobohatá, Nora Fridrichová, Barbora Kroužková či Václav Moravec.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.