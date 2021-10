Z hnutí ANO se stane pseudolevice. Růst minimální mzdy není v Babišově zájmu, říká Špidla

Lidovky.cz: Poprvé v historii nebude zastoupen jeden celý názorový segment v parlamentu – tradiční levice. A to dokonce ani v opozici. O čem to svědčí?

O tom, že levice v minulém období byla velmi slabá. A její agendu zdánlivě převzala jiná uskupení, konkrétně ANO. ČSSD se dopustila chyby, když vstoupila s ANO do vlády, kde ale byla z hlediska programu a z hlediska ideového poměrně úspěšná. Jenže ANO je ideově totálně prázdné a sociální demokracie ho svým tlakem a ideovou silou přetvořila v cosi, co bych nazval českým SMER (slovenská politická strana se sociálnědemokratickým zaměřením – pozn. red.). Tím vlastně ČSSD přispěla k tomu, že ANO převzalo konzervativně levicovou niku a už ji nepustí. Jako SMER na Slovensku.